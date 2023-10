Fulmine a ciel sereno Juventus: sta firmando con il Manchester City

In questa domenica senza campionato di serie A si continua a parlare di calciomercato anche per quanto riguarda la Juventus.

Nel corso di questa sosta del torneo per gli impegni delle varie nazionali in giro per il mondo si è discusso soprattutto di altre vicende legate al mondo del calcio. Ma non bisogna dimenticare che nel prossimo weekend si tornerà a giocare con partite davvero molto importanti.

Una di queste sarà quella che vedrà la Juventus affrontare in trasferta il Milan di Pioli. Uno scontro diretto che mette in palio punti Preziosi per la zona Champions League ma che rappresenta anche un test per capire le ambizioni del gruppo bianconero. Il traguardo minimo sarà alla conquista del quarto posto ma la tifoseria spera che la formazione allenata da Massimiliano Allegri possa inserirsi nella lotta per la conquista dello scudetto. Il tricolore del resto manca da diversi anni a Torino.

Juventus, strada in salita per Barco: c’è il City in pole

Dunque attenzione massima alle dinamiche di mercato che si verificheranno a gennaio. Il nuovo anno, e dunque la prima finestra di trasferimenti del 2024, non è poi così lontano.

C’è un giocatore che piace molto alla Juve, è Valentin Barco, laterale sinistro che milita nel Boca Juniors.

Il calciatore argentino è uno dei giovani sudamericani più interessanti che ci sono in circolazione, il suo rendimento sta crescendo settimana dopo settimana, tanto che su di lui ci sono posati gli occhi di mezzo mondo. E per i bianconeri la strada per prenderlo è decisamente in salita. “Sport” ha spiegato come il Barcellona sia una delle squadre alla ricerca di Barco, ma alla fine in pole position ora c’è il Manchester City di Pep Guardiola. I citizens stanno cercando rinforzi proprio in quella zona del campo e hanno individuato in lui il profilo ideale per affidargli la maglia da titolare per i prossimi anni.