Juventus, patteggiamento immediato: la squalifica scatta subito

In casa Juventus si guarda al prossimo match contro il Milan ma anche inevitabilmente alle altre vicende che riguardano i bianconeri.

E’ iniziata una nuova settimana e tanti calciatori della rosa di mister Allegri sono ancora con le rispettive nazionali. Il gruppo dunque non si sta allenando al completo e solo alla spicciolata ci saranno i rientri a Torino. Ma il tecnico sa bene cosa chiedere ai suoi ragazzi.

Quella contro i rossoneri di Pioli è una partita che mette in palio punti d’oro per la classifica e che potrebbe verificare i progressi di un gruppo che vuole far sognare in grande la propria tifoseria. I problemi non mancano però di certo per Allegri, che rischia di dover fare a meno di diversi elementi chiave per questa sfida. In questi giorni poi la Juventus deve gestire nel migliore dei modi la vicenda legata a Fagioli. Che non sarà ovviamente in campo dopo quanto accaduto.

Juventus, per Fagioli si profila comunque un lungo stop

Presto i bianconeri dovranno capire quale sarà la sanzione che attende dunque il suo giovane centrocampista, destinato ad una squalifica per il “caso scommesse”. A quanto ammonterà è ancora presto per capirlo, ma il primo passo sta per farlo proprio Fagioli.

Come ha spiegato infatti Sky Sport, nel corso di questa settimana ci sarà il patteggiamento tra il calciatore e la Procura della Figc. La collaborazione offerta dal talento cresciuto nella Next Gen gli consentirà di avere uno “sconto” sulla squalifica. Che secondo gli ultimi rumors potrebbe essere anche inferiore ad un anno. Squalifica che scatterà subito dopo la fine del processo. Fosse così, Fagioli potrebbe tornare in campo di fatto all’inizio della prossima stagione. I tifosi attendono novità pure per capire se il club deciderà di tornare sul mercato per sostituire Fagioli nell’organico di Allegri.