Regalo di Natale per la Juventus: arriva gratis dal Psg

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di discussione dei tifosi anche in questa fase della stagione.

Non potrebbe essere altrimenti visti anche gli ultimi risvolti che hanno colpito l’organico di mister Allegri. Con Pogba fuori dai giochi per la vicenda doping e Fagioli alle prese con il “caso scommesse”, l’allenatore di fatto si trova costretto a dover fare a meno di due dei suoi centrocampisti per un lungo periodo.

E allora cosa potrebbe accadere a gennaio? La Juventus ha bisogno di volti nuovi dunque in mezzo al campo e il direttore sportivo Giuntoli dunque deve pensare a possibili innesti, pur tenendo sempre d’occhio il bilancio. Ma è anche vero che i bianconeri di innesti ne avrebbero bisogno anche in altre zone del campo. Ecco perchè i tifosi attendono con ansia l’arrivo del nuovo anno, per capire come sarà rinforzata una squadra che non fa mistero di puntare alla zona Champions League.

Juventus, Fabian Ruiz l’opzione per rinforzare il centrocampo

Come dicevamo al momento l’urgenza della Juventus è quella di riuscire a trovare dei volti nuovi in mezzo al campo. Anche perchè la stagione è ancora lunga da affrontare e pure numericamente Allegri si ritrova di fatto con poche alternative.

Sportmediaset rilancia un nome che fa piuttosto gola ai bianconeri e non solo, è quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo gioca poco con il Psg, dove sta avendo difficoltà a ritagliarsi spazio. E così potrebbe anche decidere di cambiare aria già a gennaio. Lui conosce molto bene la serie A e i bianconeri sarebbero intenzionato a prenderlo, magari anche solo in prestito nell’eventualità. La concorrenza come al solito non manca, perché anche l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad accoglierlo in rosa all’inizio del nuovo anno. Una situazione insomma che andrà monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime settimane.