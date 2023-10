Ritorno da brividi, domino choc: Chiesa lascia la Juventus

È iniziata la settimana che porterà ad una sfida molto importante di campionato per la Juventus di Allegri.

La formazione bianconera infatti nel prossimo weekend sarà ospite del Milan, in quello che sarà uno degli incontri di cartello del prossimo turno di serie A. Punti preziosi in palio in questa contesa tra due squadre che non fanno mistero di voler ambire quantomeno ad un piazzamento in zona Champions League.

È chiaro che qualsiasi risultato uscirà fuori da questa partita sarà sì importante, ma non decisivo per le sorti delle due squadre. Il campionato di serie A è ancora lunghissimo e andrà affrontato nel migliore dei modi. Magari anche grazie agli interventi che la società effettuerà nel corso del prossimo mercato di riparazione in programma a gennaio. La Juventus infatti ha la necessità di trovare alcune pedine preziose per rinforzare il suo organico, ma allo stesso tempo deve riuscire a trattenere i pezzi pregiati.

Juventus, l’effetto domino può allontanare Chiesa

Uno di questi è senz’altro Federico Chiesa, giocatore che con la sua corsa e il suo talento è sempre più determinante per la marcia della Juventus verso le prime posizioni della graduatoria. È un giocatore che fa gola a molti e dunque i bianconeri cercheranno di tenerselo stretto.

Bisogna stare però attenti alle dinamiche di calciomercato che potrebbero svilupparsi già all’inizio del nuovo anno. Il Liverpool infatti sta cercando un attaccante esterno e l’avrebbe individuato in Leroy Sané del Bayern Monaco. Qualora l’affare dovesse andare in porta è logico che i tedeschi a quel punto dovrebbero riuscire a trovare in breve tempo un sostituto per la loro squadra. E uno dei nomi in lizza pare essere proprio quello di Federico Chiesa. Con la Juventus che però difficilmente prenderebbe in considerazione offerte. A meno che non si tratti di cifre davvero straordinarie alle quali sarebbe impossibile dire di no.