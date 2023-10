Calciomercato Juventus, sirene spagnole irresistibili: c’è lo zampino del connazionale

Calciomercato Juventus, doppio pericolo iberico per il club bianconero: occhio all'”assist” del suo compagno di nazionale.

Il suo trasferimento all’Aston Villa non era ancora nell’aria, quando la Juve si è interessata per la prima volta a lui. I bianconeri cercarono di battere tutti sul tempo e di assicurarselo in vista della nuova stagione, ma non ci riuscirono. Il resto, ormai, è storia.

Youri Tielemans è volato a Birmingham, dove però non ha trovato esattamente ciò che cercava. Non sta vivendo, per così dire, l’esperienza che sognava di fare. Non ha fatto mistero di non essere pienamente soddisfatto della sua avventura in Inghilterra, avendo giocato in 13 partite per molti minuti in meno rispetto alle aspettative. Non è mai sceso in campo da titolare, peraltro, il che non ha fatto altro che contribuire il suo malumore. La sua intenzione, pertanto, è quella di andar via il prima possibile, ma la Juventus, che pure continua ad avere una “cotta” per lui, potrebbe non avere vita semplice nella prossima sessione di calciomercato. Secondo Elgoldigital, ci sarebbero ben due club spagnoli, infatti, sulle tracce di Tielemans, vale a dire Atletico Madrid e Real Sociedad.

Calciomercato Juventus, Witsel spinge Tielemans verso l’Atletico Madrid

Il nativo di Sint-Pieters-Leeuw potrebbe quindi decidere di spiccare il volo per la penisola iberica, sempre a patto che le due società a lui interessate si adoperino per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Anche perché potrebbe esserci qualche problema logistico, a complicare la situazione. Il belga si è difatti impegnato a rimanere a Birmingham fino al 2027. Non poteva prevedere, al momento della cessione, che le cose sarebbero andate diversamente da come gli era stato prospettato. E questo significa che le squadre che lo vogliono con sé, Juventus inclusa, dovranno sborsare una cifra notevole per accaparrarselo. Si parla, nello specifico, di una somma compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Resta da capire, pertanto, se l’interesse delle due club iberici – l’Atletico ha qualche chance in più, visto che ci sarebbe pure la “pressione” da parte del suo connazionale Witsel – sia tale da giustificare una spesa così importante.