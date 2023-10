Colpaccio dal Manchester City: la Juventus ‘prenota’ il dopo Fagioli

La Juventus prenota il sostituto di Fagioli per il centrocampo: occhi in casa Manchester City

Lo scandalo calcio scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli obbliga la Juventus a intervenire il prima possibile sul mercato.

I bianconeri hanno già perso Paul Pogba per la squalifica legata al doping e appena dopo è arrivato il caso Fagioli legato alle scommesse che costringerà il centrocampista italiano a rimanere lontano dal campo almeno per 7 mesi. Cristiano Giuntoli sta lavorando per inserire un nuovo profilo già durante il mercato di gennaio ed è lunga la lista dei nomi valutati dalla dirigenza. Da Thomas Partey a Jorginho, ma anche profili più giovani come Khephren Thuram e Manu Koné che, però, hanno cifre decisamente più alte. Un altro nome potrebbe spuntare dalla Premier League, in particolare dal Manchester City. Secondo quanto riportato da The Telegraph, il centrocampista inglese Kelvin Phillips starebbe pensando di prendere in considerazione un trasferimento nella prossima finestra di mercato.

Juventus, Kalvin Phillips occasione dal City: anche il Newcastle in corsa

Il classe ’95 si è trasferito alla corte di Pep Guardiola nell’estate del 2022, lasciando il Leeds United dopo 7 stagioni e tutto il percorso nelle giovanili.

In questo inizio di stagione, però, non sta trovando particolare spazio nel Manchester City. Appena 3 presenze in Premier League e una in Champions. Non esattamente l’inizio che si sarebbe aspettato. Un pò sulla falsa riga della scorsa stagione dove Guardiola lo aveva tenuto poco in considerazione. Qualora anche nelle prossime partite dovesse trovare un minutaggio poco soddisfacente, il giocatore insieme al suo entourage potrebbe spingere per trovare una nuova sistemazione. Il suo obiettivo è quello di ottenere la convocazione da parte dell’Inghilterra per la prossima edizione di Euro2024. Nelle ultime uscite Southgate lo ha tenuto in grande considerazione e nell’ultima uscita contro l’Italia è partito anche dal primo minuto. La Juventus è in grande difficoltà a centrocampo e Phillips potrebbe diventare una pista percorribile. Nonostante il contratto fino al 2028, il Manchester City potrebbe accettare di cedere il centrocampista britannico in prestito. Anche il Newcastle deve intervenire a centrocampo, in seguito allo scandalo calcio scommesse che ha coinvolto Sandro Tonali e potrebbe contrastare la Vecchia Signora nella corsa a Kalvin Phillips.