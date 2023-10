Un campione d’Europa per la Juventus: ritorno da brividi

Un campione d’Europa per la Juventus, la società è al lavoro per fronteggiare l’emergenza a centrocampo.

In teoria non c’era all’orizzonte alcuna operazione che coinvolgesse giocatori over 30. In pratica, si potrebbero fare delle eccezioni.

Soprattutto se ne vale la pena, come in questo caso. Già, perché difficilmente la Juventus se lo farà scappare di mano una seconda volta, essendo già accaduto in passato. La società bianconera lo tiene d’occhio da qualche tempo e questa potrebbe essere, finalmente, la volta buona. Un’opportunità da cogliere al volo. A maggior ragione nel caso in cui il centrocampista in questione, ovvero Jorginho, dovesse liberarsi a titolo gratuito, o al massimo per pochi spiccioli. Il calciatore brasiliano naturalizzato italiano, che ha vinto l’Europeo con la maglia azzurra, è arrivato all’Arsenal nello scorso mese di gennaio. Ha firmato un contratto che lo vincolerebbe alla società londinese per 18 mesi, con eventuale opzione per un altro anno, ma qualcosa ci dice che non resterà nella capitale britannica a lungo. Dopo mezza stagione, sembrerebbe intenzionato a fare i bagagli e a cambiare aria.

Un campione d’Europa per la Juventus, tra gli obiettivi di Giuntoli c’è anche Jorginho

Mikael Arteta non gli ha concesso lo spazio che meritava, il che, unito all’insoddisfacente minutaggio, avrebbe convinto Jorginho a levare le tende.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, quindi, la Juventus sarebbe già sulle sue tracce, pronta ad accaparrarsi l’italo-brasiliano nel momento in cui, a gennaio, si aprirà la sessione di mercato. Pare ci sia anche il lasciapassare di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, che si sarebbe detto favorevole al suo arrivo a Torino. Sarebbe un acquisto prezioso per fronteggiare l’emergenza centrocampo con cui sta facendo i conti Massimiliano Allegri, ma occhio ai competitor: anche il Barcellona sta facendo gli occhi dolci al campione d’Europa, ragion per cui l’operazione potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.