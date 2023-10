Non firma il contratto: la Juventus lo prende dal Napoli, estasi Giuntoli

Non firma il rinnovo, e la Juventus potrebbe inserirsi nell’operazione per strapparlo al Napoli. Giuntoli lo conosce bene e annusa il colpo

Non solo il mercato di gennaio, nel quale i bianconeri dovranno sostituire Pogba e Fagioli, ma anche quello della prossima estate. Insomma, si guarda al futuro e così come racconta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina Giuntoli annusa il colpo grosso dalla sua ex squadra.

Citando fonti polacche il quotidiano svela che il prossimo colpo in mezzo al campo potrebbe essere Zielinski: il giocatore è prossimo alla scadenza e ad oggi non sono previsti incontri per il rinnovo. Il legame con Napoli è forte e ha già fatto desistere il giocatore da offerte arabe ma Giuntoli che lo conosce bene potrebbe inserirsi qualora la situazione con il club partenopeo non si sblocchi”.

Calciomercato Juventus, anche Zielinski nel mirino

Insomma, il polacco che la scorsa estate ha deciso di restare nel club azzurro e di giocare con lo scudetto sul petto potrebbe essere l’obiettivo principe per il prossimo anno. Un colpo in mezzo che andrebbe senza dubbio ad alzare il livello tecnico della rosa bianconera. E poi che sgarbo sarebbe al Napoli, qualcosa che non si vede dai tempi di Higuain quando la Juve decise di pagare la clausola per prendere il giocatore.

Ovviamente non si parla di una trattativa perché non esiste una trattativa, ma di un possibile interesse. Un interesse che però potrebbe diventare qualcosa di concreto nei prossimi mesi soprattutto se il giocatore non dovesse trovare un accordo con De Laurentiis.