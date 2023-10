Scommessopoli, Corona smentito: la posizione della Procura su Gatti

Scommessopoli, l’ex fotografo ieri sera ha fatto anche il nome del difensore della Juventus, molto amico di Fagioli.

In origine doveva essere una “tranquilla” pausa per gli impegni delle nazionali. Ed invece è successo di tutto nell’ultima settimana, a cominciare dalla vicenda del calcio scommesse, già ribattezzata “Scommessopoli”.

Il primo giocatore ad essere coinvolto è stato lo juventino Nicolò Fagioli. Sul suo conto era già uscita qualche notizia la scorsa estate a proposito di una dipendenza dal gioco d’azzardo, rivelata dall’ex fotografo Fabrizio Corona, ma era passata sottotraccia. La scorsa settimana, invece, il centrocampista bianconero è finito nel registro degli indagati della Procura di Torino per aver scommesso su siti illegali. Fagioli ha deciso sin da subito di collaborare con gli inquirenti, ottenendo l’ok per il patteggiamento. È stato “sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art. 24 del Cgs che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa”, si legge nella nota Figc.

Scommessopoli, nessun coinvolgimento di Gatti nell’inchiesta

Una volta scoppiato lo scandalo, Corona tramite il suo siti ha fatto altri due nomi, quelli di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

Venerdì scorso i due, dopo aver ricevuto la visita della polizia nel ritiro di Coverciano – dove si stavano allenando con la nazionale di Luciano Spalletti – hanno abbandonato il quartier generale azzurro una volta raggiunti dagli avvisi di garanzia. Tonali è già stato ascoltato dalla Procura di Torino ma anche dalla quella federale, ammettendo di aver scommesso anche sul Milan, sua ex squadra. Corona ha citato anche due giocatori della Roma, Zalewski e Azmoun, che però al momento non sono indagati. Ieri sera, infine, durante la trasmissione Rai di Nunzia De Girolamo – poi censurata – ha fatto anche i nomi di Casale (Lazio), El Shaarawy (Roma) e Gatti (Juventus), come riportato successivamente da Striscia La Notizia. Nell’inchiesta, tuttavia, non ci sarebbe – per ora – alcun coinvolgimento dei tre, come riporta Adnkronos.