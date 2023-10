Stop dell’ultim’ora, c’è lesione: salta Milan-Juventus

Stop dell’ultim’ora, l’allenatore continua a perdere pezzi: non ci sarà nella sfida di San Siro con i bianconeri.

Terminata la pausa per gli impegni delle nazionali, è tempo di rifocalizzarsi sul campionato. Per la Juventus c’è subito un importante big match: la sfida di San Siro con il Milan capolista. Una gara che ci dirà di più circa le possibilità degli uomini di Massimiliano Allegri di lottare per un obiettivo ambizioso come lo scudetto.

Nessuno traguardo deve essere precluso ai bianconeri, chiamati a “cancellare” due stagioni avare di soddisfazioni e concluse senza alcun titolo. Tornare a vincere è fondamentale per una società con la storia e il palmares della Signora, che quest’anno ha la possibilità di concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, essendo stata squalificata dalle coppe europee. Per il tecnico livornese l’obiettivo principale deve essere la qualificazione alla Champions League 2024-25, competizione che la Juve non gioca ormai da un anno. Dalla prossima stagione la coppa dalle grandi orecchie avrà un nuovo format, che prevede almeno due partite in più per le squadre che partecipano alla prima fase. E ciò significa dunque anche maggiori introiti.

Stop dell’ultim’ora, Pioli perde anche Chukwueze

Quello con il Milan, dicevamo, è uno dei più classici test-verità. I rossoneri di Stefano Pioli si sono presi la testa della classifica, approfittando di un altro passo falso dell’Inter.

Finora quasi solo vittorie per il Milan, che di fatto ha perso (malamente) solo il derby con i nerazzurri di Inzaghi. Pioli vorrà fare bella figura anche con la Juventus, anche se qualche problema di formazione ce l’ha pure lui. Oltre agli squalificati Maignan e Theo Hernandez, mancherà anche l’esterno nigeriano Samuel Chukwueze, arrivato in estate dal Villarreal. Il giocatore si è infortunato con la sua nazionale, riportando una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico.