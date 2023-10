Follie per Vlahovic, offerta choc sul piatto: 87 milioni alla Juventus

Ci si sta avvicinando all’arrivo del nuovo anno e con il mese di gennaio si riapriranno anche le trattative ufficiali di calciomercato per la Juventus.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera abbia delle grandi ambizioni per il 2024 ormai alle porte. C’è tanta voglia di regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria e il sogno di tutti è quello di riuscire a portare di nuovo lo scudetto a Torino dopo tanti anni di astinenza.

Fondamentale per la Juventus sarà però soprattutto riuscire a piazzarsi tra le prime quattro della graduatoria. In questo modo riuscirà a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League e dunque ad ottenere delle preziose risorse economiche da poter reinvestire sul mercato. I bianconeri infatti nelle prossime sessioni di trasferimento dovranno riuscire a trovare dei giocatori adatti alle idee dell’allenatore per migliorare la qualità dell’organico e rendere la squadra sempre più forte e competitiva.

Juventus, l’Arsenal torna su Vlahovic: pronta l’offerta

Allo stesso tempo però il lavoro della dirigenza sarà anche quello di riuscire a tenersi stretti i pezzi pregiati della rosa. Perché alcuni big potrebbero essere tentati da offerte super e allo stesso tempo la Juve non potrebbe dire di no se qualcuno si presentasse con un bonifico a molti zero sul tavolo.

Non è affatto un mistero che Dusan Vlahovic nel corso della passata estate sia stato uno dei giocatori più chiacchierati e indicati in partenza. Poi però il bomber serbo è rimasto e la Juventus ovviamente sta godendo dei suoi gol. Uno come lui è difficile trovarlo in giro, e a prezzi accessibili. Tuttavia “Fichajes” rilancia la possibilità che l’Arsenal sia molto interessato alle sue prestazioni. Tant’è che i Gunners sarebbero pronti a offrire ben 87 milioni di euro. La Juve direbbe di no di fronte a questa cifra?