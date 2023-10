La nuova Diletta Leotta è un uragano: tutti pazzi per le sue curve

Diletta Leotta ha già un’erede: ecco chi è la nuova conduttrice televisiva che ha mandato in tilt gli spettatori e il popolo dei social.

Sulla sua carta d’identità c’è scritto Maria Arreghini. Guai a chiamarla così, però. Preferisce di gran lunga che si parli di lei come di Meri, un nickname che si addice molto di più, in effetti, alla sua personalità esplosiva.

Non cercatela col suo vero nome, quindi, sui social network. Anche lì è Meri e quello è il suo mondo, fatto di calcio e di sogni, di foto piccanti e di passioni. Prime fra tutte, quelle per il rally e per gli sport da combattimento, che ama tanto quanto il pallone. Ha 25 anni appena, ma la sua carriera procede talmente bene che non ci stupirebbe affatto se, fra qualche anno, arrivasse in alto come altre colleghe che l’hanno preceduta. Maria, Meri pardon, è una conduttrice televisiva con il pallino dello sport. È nata in provincia di Lecco, più precisamente ad Oggiono, e il suo sogno nel cassetto è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. E ad oggi, per la verità, non sembrerebbe così lontana dal riuscirci.

Bella e formosa, affascinante e sicura di sé, ha partecipato, qualche tempo fa, al concorso di bellezza per eccellenza, vale a dire Miss Italia. Dopodiché, per lei si sono spalancate le porte della tv. La sua prima esperienza è stata quella a Sportitalia, con Rally Dreamer. Ma è conducendo Mary’s Place, il format che porta il suo nome e che le ha permesso di intervistare parecchi personaggi degni di nota, è riuscita a dare il meglio di sé e a farsi conoscere dal grande pubblico. Ora è lanciatissima e nessuno, questo è poco ma sicuro, la fermerà più.

La nuova Diletta Leotta si chiama Maria Arreghini

Sono in tanti a pensare che Maria sia la nuova Diletta Leotta e che, quanto prima, sarà in grado di eguagliare lo straordinario successo della sua musa ispiratrice, neo mamma e impegnata in una relazione sentimentale con il calciatore Loris Karius.

Piace tanto quanto la reginetta di Dazn, tant’è che, qualche tempo fa, il The Sun aveva dedicato alla Arreghini un servizio di approfondimento. Segno, appunto, che le sue gesta – e le sue curve, effettivamente notevoli – hanno già valicato i confini del Bel Paese e conquistato, oltre che gli italiani, anche i britannici.

Nonché il popolo dei social, naturalmente, che sembra già letteralmente pazzo di lei. I numeri, in tal senso, parlano chiarissimo: la Arreghini vanta un seguito di quasi 650mila follower, a riprova del fatto che è destinata a diventare una star.