“È il peggiore”: sipario chiuso, Zazzaroni demolisce la Juventus

In merito alla lotta scudetto è arrivato il commento del giornalista che ha sottolineato come Milan, Inter e Napoli siano più pronte rispetto alla Juventus

La Juventus si prepara al big match della 9a giornata di Serie A contro il Milan. La squadra di Allegri è chiamata a una prova di maturità a San Siro per dare un segale all’ambiente e alle rivali.

I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 2-0 nel derby e vuole proseguire, dando un segnale forte contro una diretta concorrente. Per molti potrebbe essere una delle sfide scudetto della stagione, ma non per Ivan Zazzaroni che ha parlato a Radio Deejay. Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport si è soffermato anche sulla sfida di domenica e in particolare sulla Juventus, alla luce anche del mercato estivo piuttosto scarno. Proprio in relazione mercato estivo della Vecchia Signora, che ha visto l’inserimento solo di Timothy Weah, Zazzaroni ha sottolineato come il centrocampo bianconero sia più debole rispetto a quello delle altre big.

Juventus, Zazzaroni: “Tra le big quello della Juve è il peggior centrocampo”

Di seguito le parole di Ivan Zazzaroni: “La Juventus non ha fatto mercato e, soprattutto, tra le grandi della Serie A è quella che ha il peggior centrocampo in assoluto.

In difesa si ritrova a giocare con Rugani, Gatti e Bremer”. Zazzaroni ha sottolineato come quella di domani non sia una sfida scudetto: “La Juventus non lotta per lo scudetto, dovrebbe crollare almeno una delle prime 3 squadre. Napoli, Inter e Milan hanno organici più strutturati e competitivi”. Di certo, però, la sfida di San Siro potrà dire tanto sulle reali possibilità dei bianconeri e su quali siano le loro vere ambizioni e possibilità in questa stagione. La situazione del calcio scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli non aiuta di certo l’ambiente. Anche Federico Gatti è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona e nei prossimi giorni potrebbero venire fuori altri nomi. Il big match contro il Milan può essere l’occasione giusta per mettere da parte tutte le questioni extra-campo e concentrarsi solo sul campo.