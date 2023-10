Sottil va in rete, il gol più bello: che curve la sua nuova fiamma

Sottil, la nuova fiamma del calciatore della Viola vi farà perdere la testa. Curve in primo piano: una gallery mozzafiato.

Nessuno dei due si è preoccupato di smentire. O di confermare. Cosa che nell’era dei social, in ogni caso, è del tutto superflua. È assai raro, oramai, che le cose stiano diversamente da come appaiano su Instagram, Facebook ed X. Quasi sempre, gli indizi disseminati in rete fotografano perfettamente la realtà.

Non c’è bisogno, allora, che Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina, si affanni ad ufficializzare la sua nuova storia d’amore. Chi sia la sua nuova fiamma oramai lo sanno anche i muri, dal momento che i due piccioncini non sono stati poi così discreti come pensano. Tant’è che non ci è voluto molto, a conti fatti, perché qualcuno facesse 2+2 e svelasse l’identità della splendida fiamma che ha fatto breccia nel cuore dell’attaccante della Viola.

Lei non è del tutto estranea al mondo del calcio, peraltro. Anzi, vi è legata in più e più modi. Intanto perché è la sorella di Chiara Nasti, sposata a sua volta con Mattia Zaccagni della Lazio. E poi perché in passato ha già avuto degli altri flirt con dei calciatori: si ricorderà sicuramente che la bella Angela, ora al fianco di Sottil, ha avuto delle relazioni sia con Kevin Bonifazi che con Pierluigi Gollini.

Sottil come Zaccagni: pazzo della Nasti, ma di Angela

Non stupitevi di ciò, perché Angela Nasti è talmente bella che è del tutto ovvio che siano in tanti a contendersela. Affascinante e sicura di sé, stilosissima e baciata da Madre Natura, ha tutte le carte in regola per diventare una wag coi controfiocchi. Una delle più sexy che si siano mai viste in tutta la Serie A.

Il suo profilo social, in questo senso, è una vera e propria miniera di scatti con cui rifarsi gli occhi. Abbondano, al suo interno, i contenuti che testimoniano la bellezza della cognata di Zaccagni, zia di Thiago, e che ci illuminano sul perché, fra tante, Sottil abbia scelto proprio lei. Le sue curve ad altissimo tasso di pericolosità, questo è poco ma sicuro, gli avranno fatto girare la testa.

Come a tanti, d’altra parte, l’aveva già fatta girare quando, qualche anno fa, era entrata nello studio di Maria De Filippi come tronista per cercare l’amore. Che sia, con Riccardo, la volta giusta?