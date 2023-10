Viky Varga, lo guarderai in loop: lato B indimenticabile nel video sui social

Viky Varga irrompe sui social network con un video delizioso: standing ovation per il lato B scultoreo di lady Pellè.

Dubai è un posto molto speciale per loro. È lì che, poco più di due anni fa, Graziano Pellè ha chiesto la mano di Viky Varga. A quel tempo, il calciatore e la modella ungherese erano fidanzati da otto anni. E tutti si aspettavano da un momento all’altro, com’è poi successo, che suggellassero il loro amore con una promessa eterna.

La proposta di matrimonio è stata scenografica, semplicemente irripetibile. Lei, innamorata pazza del suo giocatore del cuore, non ha dovuto pensarci neanche per un singolo istante. Gli ha subito detto “Sì” mentre Dubai, alle loro spalle, splendeva più che mai. Una cornice perfetta, insomma, per quel momento che non dimenticheranno mai e poi mai. Ecco perché i due piccioncini trascorrono negli Emirati Arabi la maggior parte del loro tempo, anche adesso che sono marito e moglie. Continuano a sognare tra gli imponenti grattacieli della loro città preferita e a godersi le sue meraviglie come meglio possono.

La splendida Viky, una delle wag più amate in assoluto, si trova a Dubai proprio adesso. Non sappiamo se con lei ci sia anche Pellè, mentre sappiamo per certo, non fosse altro per via dei contenuti che sta postando sui social, che se la sta spassando alla grande. Tra spiaggia e boutique di lusso, movida sfrenata e hotel a cinque stelle, di certo non c’è di che annoiarsi, nella città del Burj Khalifa.

Viky Varga sirena dalle curve d’oro: social in tilt

Uno di questi contenuti, nelle scorse ore, ha però infiammato i social più di quanto non abbiano fatto, in passato, altri scatti e video postati da miss Pellè. Il perché è presto detto: Viky, in questo filmato, fa qualcosa che ci regala una prospettiva assolutamente inedita ed imperdibile.

Nuota in una piscina, con la grazia e la femminilità che l’hanno sempre contraddistinta, e l’acqua è così cristallina da risultare praticamente trasparente. E questo significa che il suo lato B, stretto in un bikini microscopico, è lì, in bella mostra.

Un filmato da guardare e riguardare in loop. Senza sosta, senza averne mai abbastanza. Perché una wag-sirena così sexy chi l’aveva mai vista?