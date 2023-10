Juventus, è duello con Mourinho per il jolly del Chelsea

Anche in questo periodo dell’anno sono sempre molte le voci di calciomercato che riguardano la Juventus di mister Allegri.

Il campionato di serie A è ricominciato dopo la pausa che c’è stata per gli impegni delle varie nazionali. Il torneo sarà ancora molto lungo ma anche i bianconeri vogliono insediarsi fin da subito nelle posizioni che contano in modo da poter lottare per traguardi importanti.

Ecco perché la sfida di oggi contro il Milan sarà da seguire con grande attenzione. La Juventus infatti punta ad ottenere un risultato positivo a San Siro per accorciare le distanze dalla vetta. Ci sarà ancora tanto lavoro da fare nel corso dei prossimi mesi e fondamentale potrebbe essere anche la campagna dei trasferimenti invernali. A gennaio infatti ci si aspetta per direttore sportivo Cristiano giunto li possa portare alla corte di Allegri e elementi validi che possano arricchire l’attuale organico e renderlo più forte.

Juventus, Chalobah tra le alternative del mese di gennaio

Dove attualmente la Juve ha la necessità di trovare qualche rinforzo è in mezzo al campo, visto che Allegri deve fare a meno di Pogba e Fagioli. Anche numericamente c’è il rischio di andare in sofferenza qualora dovessero esserci degli imprevisti, leggasi infortuni.

Ecco dunque che Giuntoli sta lavorando su più piste. Si potrebbe fare un investimento importante o magari scegliere la via del low cost, puntando su qualche prestito. Attenzione però alle occasioni e una viene dal Chelsea. Come spiega “TeamTalk” infatti anche la Juventus (oltre alla Roma) sarebbe in lizza per Trevor Chalobah del Chelsea. Sa giocare in difesa e a centrocampo, non è nei piani degli inglesi che sono pronti a lasciarlo partire. Il problema è la concorrenza, come al solito. Visto che piace pure a Bayern, Tottenham e West Ham, società che hanno disponibilità economiche importanti.