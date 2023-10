Adesso è finita, svolta Juventus: ecco l’erede di Alex Sandro

A giugno sarà la fine del matrimonio tra la Juventus e Alex Sandro ma Giuntoli ha già puntato il sostituto

L’addio era nell’aria ormai da tempo e questa volta la storia sembra arrivata davvero ai titoli di coda.

Alex Sandro al termine della stagione lascerà la Juventus dopo ben 8 anni di matrimonio. Il terzino brasiliano aveva esteso il suo contratto che, però, scadrà il prossimo 30 giugno. La Juve non ha intenzione di prolungarlo nuovamente e così si prepara a liberarlo a parametro zero. Ormai da diverse stagioni Alex Sandro non è più quel giocatore dirompente e incisivo di una volta e anche per lui gli anni migliori sembrano alle spalle. Ultimamente Allegri lo ha anche adattato come braccetto di sinistra della difesa a 3, dandogli meno compiti di fatica, dovendo correre meno sulla fascia. In realtà, però, questa mossa sembra averlo ulteriormente penalizzato, in quanto l’ex Porto non sembra avere i movimenti e gli automatismi da difensore centrale. Alex Sandro è uno degli ultimi rimasti della vecchia guardia ma dopo i recenti addii di Cuadrado e Bonucci, tra pochi mesi sarà anche il suo turno.

Juventus, Giuntoli pesca dalla Liga il nuovo Alex Sandro: Hermoso in cima alla lista

Cristiano Giuntoli deve necessariamente intervenire a centrocampo già nel mercato di gennaio, per ovviare alle squalifiche di Pogba e Fagioli.

Il centrocampo, però, non è l’unico reparto da rinforzare. Alla luce del contratto di Alex Sandro, la dirigenza bianconera è obbligata a trovare anche un nuovo difensore. Come sottolineato da dotsport.it, uno dei nomi in cima alla lista per la difesa è Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2024, esattamente come quello di Alex Sandro. Il centrale spagnolo può giocare anche come terzino sinistro e permetterebbe ad Allegri di impiegarlo sia in una difesa a tre e che in una linea a quattro. Nonostante sia piuttosto importante nello scacchiere del Cholo Simeone, Hermoso è lontano dal trovare l’accordo per il rinnovo e potrebbe seriamente prendere in considerazione l’eventuale proposta della Juventus. Giuntoli nel pre-partita di Milan-Juventus, rispondendo alle domande in tema mercato, ha risposto che interverrà a gennaio solo se si presenteranno occasioni. Alla luce del suo contratto, quella di Hermoso potrebbe essere un’occasione davvero ghiotta.