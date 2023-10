Juventus, sogno infranto: l’ha ‘scippato’ Guardiola

Pep Guardiola si inserisce nella corsa al gioiello della Ligue 1: gigante da superare per la Juventus

Una delle principali rivali della Juventus nel mercato di gennaio potrebbe essere il Manchester City.

Pep Guardiola vorrebbe un rinforzo a centrocampo e il City intende seguire la linea degli investimenti futuribili, puntando su profili giovani e di talento. Uno dei giocatori seguito con grande convinzione dai citizens è Khephren Thuram, figlio d’arte e fratello di Marcus, attuale attaccante dell’Inter. Il classe 2001 francese, nato a Reggio Emilia, è uno dei centrocampisti più chiacchierati del momento, simbolo della next gen del calcio francese. Giocatore moderno, qualitativo ma anche fisico, grazie ai suoi 192 centimetri. L’ esperienza al Monaco lo ha reso già un giocatore maturo, nonostante la giovanissima età. Thuram è rimasto in Ligue 1, trasferendosi al Nizza nell’estate 2019. Già l’anno scorso ha avuto un ruolo importante per il suo club e quest’anno è decisamente il perno della squadra di Farioli, tanto da aver collezionato già quasi 150 presenze.

Juventus, anche il Manchester City su Khephren Thuram

Il Manchester City adesso è in prima fila per Thuram ma in Premier anche Liverpool e Newcastle lo stanno tenendo in grande considerazione.

Già da mesi è iniziata una vera e propria asta per Khephren che comprende anche Juventus e Inter tra i club di Serie A. Il giovane figlio d’arte ha un contratto fino al 2025 col Nizza ma già a gennaio la sua avventura in Francia potrebbe terminare. Se pur squadre di prestigio come Inter e Juve siano sulle sue tracce, il fascino della Premier League potrebbe fare la differenza nella decisione del calciatore. Per di più se la chiamata arriva dal club campione d’Europa e da un allenatore dello status di Pep che in questi ultimi anni ha lanciato giovani come Julian Alvarez, Foden e non solo. Inoltre il City potrebbe liberare Kalvin Phillips, liberando così un posto proprio per Khephren. In questi mesi prima della finestra di gennaio gli scenari potrebbero cambiare ma sicuramente Thuram continuerà ad essere uno dei nomi al centro del calciomercato.