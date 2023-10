“Siete dei cog**oni”: caso scommesse, bufera in diretta

“Siete dei cog**oni”, l’ex attaccante ci va giù duro. “Sono dei comportamenti che non vanno assolutamente giustificati”.

Una vittoria, quella ottenuta ieri sera dalla Juventus nel big match con il Milan, servita pure a scacciare le polemiche delle ultime settimane. Che, indirettamente, hanno riguardato anche il club bianconero, finito nel famigerato “tritacarne mediatico” per via della vicenda Fagioli, il centrocampista implicato nel caso scommesse.

Durante i quindici giorni di stop a causa degli impegni delle nazionali non s’è parlato d’altro. Tutto è iniziato proprio da Torino, l’epicentro della bufera. La Procura del capoluogo piemontese, infatti, ha inserito il nome del giovane calciatore della Juventus nel registro degli indagati per il reato di gioco d’azzardo su siti illegali. Da quel momento in poi si è preso la scena l’ex fotografo Fabrizio Corona, che ha fatto altri nomi, quelli di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo (ed in seguito anche quello del romanista Zalewski, che ha successivamente smentito, minacciando querela). Fagioli in pochi giorni ha confessato la sua dipendenza dal gioco, decidendo con i suoi legali di patteggiare e trovando un accordo con la Procura federale.

“Siete dei cog**oni”, l’ira di Di Canio a Sky Calcio Club

La società di via Druento ha scelto – una volta preso atto della gravità dell’errore del suo tesserato – di restare al fianco di Fagioli e di supportarlo nel suo percorso terapeutico.

Il centrocampista originario di Piacenza non potrà scendere in campo fino a maggio: la sua squalifica scadrà nella settimana che precede l’ultima giornata di campionato. Nel frattempo, tuttavia, si allenerà con il resto della squadra – a differenza di Paul Pogba, attualmente sospeso per doping – e continuerà a percepire lo stipendio. Juventus che, ad ogni modo, è stata criticata anche per via di quest’atteggiamento, considerato un po’ troppo “buonista”. Ieri, durante il noto programma Sky Calcio Club, l’opinionista Paolo Di Canio è stato perentorio sull’argomento: “Popi (il regista del programma, ndr), dammi la camera fissa. Ecco. Siete dei cog**oni! – ha detto l’ex attaccante della Lazio – Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido. Non bisogna giustificare chi ha scommesso!”.