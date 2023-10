Douglas Costa ritorna alla Juventus: svolta clamorosa, ecco il primo sì

Douglas Costa ritorna alla Juventus, i bianconeri per gennaio pensano anche all’esterno brasiliano che è stato a Torino dal 2018 al 2021.

Cristiano Giuntoli è alla ricerca di soluzioni low cost. Affari a prezzi contenuti, allo scopo di puntellare la rosa di Massimiliano Allegri, di colmare le lacune. Il club bianconero, senza gli introiti della Champions League e i conti da far quadrare, non può ancora tornare a sbizzarrirsi sul mercato. Motivo per cui a gennaio servirà qualche idea da parte del direttore sportivo, arrivato in estate dal Napoli.

Il reparto da rinforzare al più presto è il centrocampo, rimasto orfano di Paul Pogba e Nicolo Fagioli. Il francese è al momento sospeso per la vicenda del doping, mentre il giovane centrocampista originario di Piacenza, coinvolto nel caso scommesse, dovrà scontare una lunga squalifica, che lo terrà lontano dai campi da gioco fino a maggio. La Juventus necessita però di rinforzi anche sulle fasce, in particolar modo quella sinistra. Nei giorni scorsi era uscito fuori il nome di Federico Bernardeschi: per lui si tratterebbe di un ritorno dopo l’esperienza (poco fortunata) canadese. Ma l’accordo non è stato trovato. O meglio, per ora Giuntoli l’ha messo in stand-by.

Douglas Costa ritorna alla Juventus, previsti contatti con il suo entourage

La Juve, tuttavia, continua a guardare al passato. Nel senso che, secondo gli ultimi rumors, sarebbe sulle tracce di un altro ex, ricordato con affetto dai tifosi bianconeri.

Stiamo parlando del brasiliano Douglas Costa, che ha vestito la maglia della Signora per tre anni, dal 2018 al 2021. Un giocatore straordinario, tecnicamente delizioso, ma allo stesso tempo troppo fragile. I frequenti infortuni, infatti, hanno finito per minare la sua carriera. Douglas Costa nel 2024 compirà 34 anni, si è appena svincolato dai Los Angeles Galaxy e potrebbe avere ancora qualche cartuccia da sparare. La Juventus ci fa un pensierino, come riporta Calciomercato.it: previsti contatti con il suo entourage.