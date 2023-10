Innesca tutto la Juventus: ecco il nuovo mediano di Allegri

In casa Juventus lo sguardo si è già posato sul prossimo avversario da affrontare nel weekend, vale a dire il Verona.

Una squadra assolutamente da non sottovalutare perché invischiata nelle zone basse della graduatoria. E dunque con la necessità di andare a caccia di punti in una sfida dove presumibilmente non avrà nulla da perdere. Agli uomini di Allegri dunque servirà la massima concentrazione per portare a casa il successo.

Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Milan c’è ovviamente entusiasmo del gruppo bianconero. Ma la Juventus è consapevole che c’è ancora tanto cammino da compiere in questo campionato di serie A se si vorrà portare a casa quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Fondamentale potrebbe essere anche la prossima sessione di calciomercato di gennaio con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che proverà a sfruttare qualche eventuale occasione per rinforzare l’attuale organico e renderlo sempre più competitivo.

Juventus, Ruiz all’Atletico Madrid “sblocca” de Paul

Non è ovviamente un mistero che la società bianconera debba intervenire a gennaio per rinforzare la linea mediana. Le assenze di Pogba e Fagioli vanno colmate, la stagione è lunga e dunque c’è bisogno anche numericamente di alternative in quella zona del campo. Quali sarebbero i nomi graditi a mister Allegri?

Di sicuro Thuram Jr sarebbe un ottimo prospetto con il quale rafforzare il centrocampo per il presente e per il futuro. Come spiega però “Fichajes” proprio la Juve potrebbe condizionare un effetto domino. L’Atletico Madrid rischia di perdere de Paul e come alternativa al centrocampista argentino starebbe sondando il terreno con Fabian Ruiz. L’ex Napoli non trova lo spazio che vorrebbe nel Psg ed è dunque pronto a cambiare aria già a gennaio. Qualora andasse all’Atletico, ecco che la partenza di de Paul sarebbe automatica, con la Juve pronta a fiutare l’affare.