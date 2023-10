Dalla Juventus all’Arabia: Giuntoli “polverizzato”, il gioiellino vola via

Dalla Juventus all’Arabia, occhio a quei club sauditi che hanno già manifestato un certo interesse per il giovane calciatore.

La Juventus è la grande assente di quest’edizione della Champions League. La musichetta della manifestazione continentale più importante quest’anno non risuona sugli spalti dello Stadium. La speranza di tutti i tifosi bianconeri, ovviamente, è quella di rimettervi piede il prima possibile, già a partire dal prossimo anno.

Tuttavia, il club bianconero, anche se in altre vesti, è stato in qualche modo presente nella due giorni di coppa che si è appena conclusa. La Signora, infatti, ha colto l’occasione per mandare alcuni suoi emissari a visionare dei giocatori che campeggiano nella lista degli acquisti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tra questi c’è un giovane molto interessante, che piace non solo alla Juve ma anche ad altri club europei come il Manchester United. Ed è per questo motivo che martedì scorso, durante la sfida dello stadio Da Luz di Lisbona tra il Benfica e la Real Sociedad, erano presenti degli osservatori del club di via Druento. La presenza di Joao Neves, regista classe 2004 di proprietà della società lusitana – da sempre una fucina di talenti – è valsa un viaggio in Portogallo.

Dalla Juventus all’Arabia, sirene saudite per Joao Neves

Il giovane calciatore portoghese ha giocato tutti e novanta i minuti, risultando alla fine tra i migliori della sua squadra, sconfitta dai baschi e a rischio eliminazione.

Se la Juventus ha intenzione di anticipare la concorrenza, già abbastanza nutrita, non può tergiversare troppo. È assai probabile, infatti, che nella prossima estate si scateni un’asta. E se dovessero arrivare prima i ricchi club della Premier League diventerà tutto più complicato. Secondo gli ultimi rumors che arrivano dall’Inghilterra (fonte TeamTalk) bisognerà fare molta attenzione ai sauditi, che ora mettono nel mirino anche i giovani talenti europei. Neves è rappresentato dalla Gestifute di Jorge Mendes, che com’è noto vanta ottimi rapporti con i club della Saudi Pro League.