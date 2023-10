Incubo Inter, chiesto un risarcimento da 30 milioni: il motivo

Incubo Inter, nuove grane per il club nerazzurro: hanno appena comunicato di aver presentato ricorso al Cas.

Sono giornate frenetiche per la squadra di Simone Inzaghi, momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A. I nerazzurri sono tornati davanti a tutti al termine dell’ultima giornata, approfittando del passo falso del Milan, sconfitto a San Siro dalla Juve.

L’Inter guarda di nuovo tutti dall’alto verso il basso ma il divario dalle inseguitrici è ancora minimo. Alle sue spalle c’è il Milan, che ha un punto in meno. Segue a ruota anche la Signora, a -2. Inzaghi e i suoi uomini, tuttavia, domenica pomeriggio saranno impegnati contro la Roma dell’ex José Mourinho – l’allenatore portoghese non andrà in panchina perché squalificato – ma soprattutto dell’ex Lukaku, che ci tiene molto a fare bene con la sua vecchia squadra, con la quale si è lasciato malissimo la scorsa estate. Una partita, insomma, che di insidie ne cela parecchie. Match complicato anche per il Milan di Pioli, che dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Psg, farà visita al Napoli campione in carica. Potrebbe dunque approfittarne la Juventus, che ha sulla carta l’impegno più facile contro un Verona in crisi di risultati.

Incubo Inter, lo Sporting non si arrende sulla vicenda Joao Mario

Le due milanesi, a differenza della squadra di Massimiliano Allegri, devono fare i conti pure con le fatiche di coppa, essendo state entrambe protagoniste in Champions League.

L’Inter ha avuto la meglio sugli austriaci del Salisburgo, tornando in cima alla classifica del girone. Tra i prossimi impegni dei nerazzurri c’è anche quello con il Benfica, già sconfitto all’andata, ancora inchiodato a zero punti. Nelle fila dei lusitani milita l’ex Joao Mario, la cui ormai ben nota vicenda sta togliendo il sonno ai legali nerazzurri. In queste ore torna a tenere banco il caso del centrocampista, passato dallo Sporting al Benfica nel 2021 in seguito alla rescissione del contratto con i nerazzurri. I biancoverdi non mollano e contestano all’Inter la mancata attivazione della clausola di prelazione da 30 milioni di euro nel caso di trasferimento del calciatore verso una qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese. Dopo che la Fifa ha rigettato il ricorso lo scorso luglio, i Leoes hanno appena annunciato che faranno appello al CAS (Court of Arbitration for Sport).