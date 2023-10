Bye bye Juventus: a gennaio vola subito in Arabia

Calciomercato Juventus, adesso il suo destino sembra totalmente stravolto con direzione Arabia Saudita: i dettagli dell’operazione.

Leonardo Spinazzola, il talentuoso esterno sinistro classe 1993 che gioca per la Roma, è stato oggetto di diverse voci di mercato che lo volevano di ritorno alla Juventus, ma sembra che il suo futuro non sarà a Torino. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com,” Spinazzola, il cui contratto con la Roma scadrà alla fine della stagione, è in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita, con la società giallorossa che dovrebbe consentire il suo passaggio senza richiedere un trasferimento a pagamento, risparmiando così i costi degli ultimi 6 mesi di stipendio.

La notizia del possibile trasferimento di Spinazzola in Arabia Saudita ha sorpreso molti, dato che il giocatore è stato associato a una possibile ritorno alla Juventus, squadra dove ha giocato in passato. Tuttavia, sembra che la situazione abbia preso una direzione diversa, e il giocatore potrebbe presto iniziare una nuova avventura lontano dai campionati europei.

Spinazzola in Arabia Saudita: addio Juventus bis

Leonardo Spinazzola è noto per la sua versatilità e la sua abilità nel ruolo di esterno sinistro, rendendolo un giocatore ambito da diverse squadre. La Roma sembra pronta a concedere un passo avanti per risparmiare sui costi dell’ingaggio e liberare lo spazio nel suo organico. Il trasferimento in Arabia Saudita potrebbe rappresentare una nuova sfida per Spinazzola, che avrà l’opportunità di giocare in un contesto diverso e sperimentare nuove sfide nel corso della sua carriera. Questa mossa potrebbe anche offrire una prospettiva finanziaria interessante per il giocatore.

La sua carriera e il suo futuro saranno seguiti con interesse da appassionati e addetti ai lavori, per vedere come si evolverà questa nuova tappa nel percorso calcistico del talentuoso esterno sinistro. Resta da vedere come si svilupperanno i dettagli del trasferimento e come si adatterà al calcio saudita se questa opzione dovesse essere confermata in vie ufficiali.