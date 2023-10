Olga Kalenchuk, intrecci pericolosi: maglia strettissima, lo spettacolo è servito

Olga Kalenchuk, la Diletta Leotta d’Ucraina torna a far sognare il popolo dei social. Attenti, però: quella maglia è assolutamente illegale.

Shooting ed eventi mondani, fitness e sfilate. Dire che faccia una vita super glamour non renderebbe, effettivamente, l’idea di quanto siano movimentate le sue giornate. Olga Kalenchuk è un fiume in piena e non si ferma mai, tanta è la sua voglia di emergere e di fare sempre nuove esperienze.

Non ha origini italiane, eppure il pubblico del Bel Paese la conosce molto bene. Sia perché lei è pazza dello Stivale e sia perché ha saputo come farsi amare, in occasione delle sue numerose trasferte a Milano e dintorni. Sì, in Italia ci è stata parecchie volte, essendo lei una talentuosissima giornalista sportiva che lavora per il canale ufficiale dello Shaktar. Il suo talento e le sue curve mozzafiato le sono valse l’appellativo di Diletta Leotta d’Ucraina e dobbiamo ammettere, in effetti, che di assonanze fra le due ce ne sono un bel po’.

Condividono, oltre ad una bellezza sconfinata, anche l’amore per il calcio e la passione per i social network. La Leotta, che si appresta a sfondare il muro dei 9 milioni di follower, è molto più avanti in questa gara nel cyberspazio, ma siamo certi che la bella Olga, che di sostenitori ne ha poco più di 200mila, raggiungerà a sua volta questi numeri da capogiro.

Tempesta di like per Olga Kalenchuk: lato A a favore di cam

Soprattutto se, come pensiamo, continuerà a postare gli scatti sexy che sono sempre stati il marchio di fabbrica della bella giornalista. La sua gallery di Instagram è piena zeppa di foto che hanno collezionato un bel po’ di like e che hanno meritato, a dirla tutta, il successo che hanno riscosso.

Anche l’ultima immagine, apparsa come per magia nel feed dei suoi seguaci, era a prova di like e di cuori. La Kalenchuk sfoggiava una t-shirt molto particolare, caratterizzata da un incrocio sul seno che ha reso perfettamente giustizia allo splendore del suo décolleté. Una maglia che non ha lasciato spazio all’immaginazione e che, come facilmente prevedibile, ha fatto volare la fantasia dei fan.