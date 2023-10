Juventus, l’allenatore dice addio: offerta milionaria dagli Stati Uniti

C’è grande attesa per i tifosi bianconeri riguardo questo finale di 2023 che potrebbe regalare delle grandi soddisfazioni alla Juventus.

Senza fare troppi calcoli la formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrà andare alla ricerca di punti preziosi per installarsi definitivamente nelle prime posizioni della graduatoria. Soltanto evitando dei passi falsi si potrà reggere il ritmo delle altre candidate per lo scudetto.

Riuscire a mettere le mani sul tricolore rappresenta il sogno dei tifosi della Juventus. Più pragmaticamente invece Allegri ha parlato della traguardo minimo consistente nel piazzamento per la prossima Champions League. Torneo che garantisce una vetrina internazionale ma anche degli introiti importanti da mettere a bilancio. Soldi con i quali il club potrebbe anche finanziare la prossima finestra di mercato. A gennaio infatti potrebbe arrivare qualche volta nuovo alla corte di Massimiliano Allegri e anche se è più presumibilmente il lavoro di Giuntoli si concentrerà sulla prossima sessione estiva.

Juventus, il rinnovo di Montemurro tiene lontano i corteggiatori

La Juventus, però, come sappiamo tutti, non ha soltanto da gestire la prima squadra. Oltre i settori giovanili si deve lavorare anche sulla Next Gen oltre che sulla formazione femminile che tante soddisfazioni ha dato in questi anni e che altre ne dovrà dare nei prossimi.

Il rinnovo di #Montemurro con la #JuventusWomen (dal curioso timing) era anche una mossa repellente: gli USA, come raccontato, ci pensano da mesi. Ora servirebbe l'ok della Juve e un ricco indennizzo per liberarlo qualora la scelta della Nazionale 🇺🇸 ricadesse davvero su di lui — Mauro Munno (@Maumunno) October 27, 2023

Come ha riportato il giornalista Mauro Munno su Twitter la Juve ha rinnovato il contratto del tecnico Montemurro anche per tenere lontane le sirene di altre squadre. Su tutte la nazionale USA, che su di lui ha messo gli occhi da tempo. Qualora la selezione a stelle e strisce ora volesse puntare su di lui, dovrebbe riconoscere alla Juventus un ricco indennizzo.