Semaforo rosso Thuram, Juve sotto choc: la firma che ‘chiude’ l’affare

Calciomercato Juventus, alla ricerca di un centrocampista Giuntoli si potrebbe scontrare con la decisione del Nizza: la firma chiude l’affare

La contemporanea assenza di Pogba e di Fagioli mette ovviamente la Juventus con le spalle al muro. Almeno un centrocampista nella finestra di mercato di gennaio serve a Massimiliano Allegri. E sono tanti i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa.

Da De Paul e Samardzic, ad esempio: entrambi sono sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera che spera di poter chiudere un affare in prestito con diritto di riscatto alla fine della stagione. Una formula che però è sempre di difficile raggiungimento. Ma si tratta, senza dubbio, soprattutto per l’argentino dell’Atletico Madrid vecchio pallino prima del suo trasferimento in Liga dei piemontesi. Rimane viva comunque anche un’altra pista, quella che porta a Thuram del Nizza. Anche se, a quanto pare e secondo quanto riportato da l’Equipe, la questione si potrebbe decisamente complicare.

Calciomercato Juventus, Thuram prolunga

Il quotidiano francese svela che il Nizza proprietario del cartellino non solo chiederà almeno 40milioni di euro per il proprio tesserato, ma soprattutto ha l’intenzione di prolungare quel contratto in scadenza nel 2025 per avere ancora più margine di manovra la prossima estate.

Condizioni che ovviamente potrebbero diventare davvero insostenibili per la società bianconera che praticamente sarebbe tagliata fuori da questo affare. A meno che non si arrivi ad un punto d’incontro sulla valutazione – difficile – per fare contenti tutti. Insomma, al momento, le piste più calde sono quelle citate prima. Per Thuram è evidente che la strada sia davvero in salita.