Calciomercato Juventus, l’indizio social fa scatenare i tifosi

La Juventus guarda avanti con la massima fiducia dopo la bella vittoria di ieri sera ottenuta contro il Verona di Baroni.

Una partita che sembrava ormai chiusa quello dello Stadium, con i bianconeri che avevano segnato due reti con Kean. Gol poi annullati dall’arbitro con l’ausilio del Var. Quando ogni speranza di vittoria sembrava persa, alla fine ci ha pensato Cambiaso al 97′ a regalare i tre punti alla formazione di Allegri.

Sognare in grande è possibile, del resto la Juventus in questa prima fase della stagione ha dimostrato di potersela giocare alla pari con le altre rivali per le prime posizioni. Il traguardo massimo da poter raggiungere è lo scudetto, ma non bisogna illudersi: vincerlo sarà complicato. Ad ogni modo sarà indispensabile centrare almeno il quarto posto in graduatoria e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In modo da poter contare su un tesoretto da investire in chiave mercato.

Juventus, il “like” di Samardzic è un indizio?

La dirigenza bianconera sa benissimo che Allegri ha bisogno di potenziare la rosa della Juventus in mezzo al campo. Dove la coperta è corta dopo le defezioni di Fagioli e Pogba. A gennaio dunque Giuntoli dovrà riuscire a trovare i tasselli giusti per far sì che l’organico possa essere sempre più completo.

C’è ormai da settimane un nome molto caldo, che viene accostato alla Juventus come possibile rinforzo. E’ quello di Samardzic dell’Udinese, centrocampista con buone doti anche offensive. In estate è stato molto vicino all’Inter, ma poi la trattativa è sfumata. Il suo futuro sarà a Torino? I tifosi sono scatenati dopo che Samardzic ha messo il “mi piace” classico su un post legato alla vittoria della Juve. Che sia un indizio di mercato?