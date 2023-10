Contratti non pagati: doppio incubo penalizzazione

Contratti non pagati: c’è il doppio incubo penalizzazione per due squadre calabresi. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Cittanovese e Rende, due formazioni calabresi, hanno tempo 30 giorni per saldare degli emolumenti della passata stagione che ancora non sono stati versati.

Questa è la decisione della commissione accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti riconoscendo che due calciatori della società della Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, e uno dei cosentini “devono ricevere i compensi pattuiti per le loro prestazioni sportive”. Nel dettaglio si tratta di Gabriele Aprile e Giuseppe Giannaula per il Cittanova (per un totale di 14.500 euro), e di Mattia Palma per il Rende (2.000 euro). Si tratta di giocatori utilizzati nei campionato nazionale di Serie D”.

Ma cosa succede se questo non si verificasse? Non è la prima volta che purtroppo dei calciatori soprattutto nelle serie minori devono rivolgersi alla Lega per essere tutelati. E non è nemmeno la prima volta che alcune società – magari anche per problemi economici – non riescano a pagare. Se questo pagamento comunque non dovesse avvenire allora il rischio è quello di una penalizzazione in classifica che metterebbe a rischio questa stagione. La Cittanovese infatti, retrocessa in Eccellenza, ha costruito una squadra pronta a riprendersi la massima categoria dei dilettanti. Ma una penalizzazione potrebbe stravolgere le cose.