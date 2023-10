“Rinnovo”: Juventus, l’annuncio ufficiale dopo il Verona

Siamo già in una fase molto importante della stagione con la Juventus che continua a inseguire risultati positivi.

Dopo la vittoria di misura conquistata a San Siro contro il Milan per la formazione di Massimiliano Allegri è arrivato un altro successo, sempre di misura, contro un Verona che è stato piegato soltanto in pieno recupero grazie ad una rete di Cambiaso. Vittoria sofferta ma ampiamente meritata.

Primo posto in classifica dunque ottenuto, seppur momentaneo. Certo è che la fiducia in questa squadra cresce, anche se è chiaro che la Juventus nella prossima sessione di mercato dovrà intervenire per trovare dei rinforzi adeguati. È soprattutto in mezzo al campo che numericamente i bianconeri hanno bisogno di volti nuovi, ma se ci sarà l’occasione il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe anche portare a Torino qualche innesto in difesa o in attacco. Le prossime settimane dunque saranno quelle decisive per effettuare le valutazioni del caso e decidere le priorità.

Juventus, Locatelli pronto a rinnovare il contratto

Non c’è bisogno di attendere invece per capire come tra le priorità della società c’è quella di blindare i propri pezzi pregiati. Gatti ha già allungato il suo accordo fino al 2028, ora toccherà ad altri elementi blindare il proprio futuro a Torino con rinnovi contrattuali sulle quali sono state già poste le basi.

#Locatelli ai microfoni di @tvdellosport dopo #JuveVerona: “Spero si risolva presto la questione del rinnovo, lo vogliamo fortemente sia io che la #Juventus”. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) October 28, 2023

Tra i giocatori pronti a firmare c’è anche Locatelli. Che proprio ieri ai microfoni di “Sportitalia” nel post partita ha dichiarato: “Spero si risolva al più presto la questione del rinnovo. Lo vogliamo sia io che la Juventus”. Negli anni l’ex Milan è diventato un perno della squadra e Allegri del resto lo reputa molto importante, la firma dovrebbe essere solo una formalità.