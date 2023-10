Ride soltanto il Milan: addio Juventus, ha scelto Pioli

Scenario clamoroso: l’ex Juventus è stato proposto al Milan che ha già espresso la sua volontà

Gli scenari del mercato possono mutare continuamente e questa volta ce ne sarebbe uno clamoroso che coinvolge un ex Juventus.

Un ex bianconero potrebbe tornare in Serie A, ma questa volta sponda rossonera. Si tratta di Douglas Costa, svincolato dopo l’ultima esperienza in America con i Los Angeles Galaxy. Il brasiliano ha espresso la volontà di tornare in Europa, magari anche in un romantico ritorno a Torino. Il suo entourage lo ha già proposto alla Juventus che però sembra avere altri piani in testa. Ecco perché potrebbe proporlo anche al Milan che, però, non sembra interessato a un giocatore della sua età e con così tanti problemi fisici alle spalle. Douglas Costa non è più il giocatore spumeggiante del Bayern Monaco e dei primi tempi in Italia. A 33 anni si trascina dietro numerosi infortuni, se pur la voglia di tornare protagonista in Europa sia forte.

Douglas Costa proposto al Milan: i rossoneri rifiutano l’ex Juventus

Douglas Costa è in cerca di una nuova destinazione e anche in una recente intervista ha espresso la volontà di tornare in Europa.

La Juventus cerca un profilo più giovane e non sembra disposta a riaccogliere il brasiliano. Un ipotetico scenario potrebbe coinvolgere il Milan, come sottolineato da milanweb, ma i rossoneri sono della stessa posizione della Vecchia Signora. Il Milan in estate ha inserito diversi giocatori offensivi nel proprio roster: da Pulisic a Chukwueze, ma anche Okafor e Romero. Quattro giocatori offensivi che hanno preso il posto di Brahim Diaz, Saelemaekers e Junior Messias. Attualmente per Douglas Costa non ci sarebbe posto, ancor di più alla luce dell’età e dello storico infortuni che si porta dietro. Stefano Pioli e la società hanno altri piani e preferiscono investire su un giovane di prospettiva. Nello scacchiere di Pioli i titolari sulle zone esterne dell’attacco sono Leao e Pulisic, di conseguenza per il brasiliano sarebbe quasi impossibile trovare spazio. Non mancano però le offerte dal Brasile, di conseguenza è plausibile che Costa possa tornare nel suo paese, dopo l’ultima esperienza al Gremio.