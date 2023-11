Juventus, comunicato UFFICIALE: Consob nel mirino

By

Juventus, il club bianconero ha risposto alla Commissione nazionale per le società e la borsa italiana: ecco la nota.

Le tre vittorie consecutive con Torino, Milan e Verona hanno portato un’importante ventata d’entusiasmo in casa Juventus. Tre successi di fila grazie ai quali i bianconeri di Massimiliano Allegri sono riusciti a scavalcare il Milan al secondo posto e tenere dunque il passo dell’Inter, che affronteranno dopo la sosta per le nazionali.

L’obiettivo è mantenere questo distacco, minimo, almeno fino alla sfida coi nerazzurri. Sarà perciò fondamentale allungare la striscia positiva nelle prossime due gare con Fiorentina e Cagliari. Due partite sulla carta alla portata della Signora ma che celano entrambe non poche insidie. A turbare il clima di serenità che si respira alla Continassa però ci ha pensato la Consob, la Commissione nazionale per le società e la borsa italiana, che nella scorsa settimana ha fatto sapere di aver avviato un’inchiesta sui bilanci del club bianconero. Nel suo mirino sono finiti il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022, secondo la Consob non conforme ai principi contabili internazionali.

Juventus, la replica alla Consob: “Abbiamo operato nel rispetto delle leggi”

La risposta della Juventus non si è fatta attendere. La società di via Druento attraverso una nota aveva già annunciato che avrebbe pubblicato quanto prima le situazioni economico-patrimoniali pro-forma. E nella serata di ieri ha ufficializzato questi nuovi dati.

“Juventus – si legge nel comunicato – ribadisce di aver costantemente operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società. Le relazioni di revisione sono allegate al presente comunicato stampa”.