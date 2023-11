Juventus, Fagioli verso la firma: la formula è giusta

Guardare avanti per la Juventus è d’obbligo, con tanta voglia di continuare nella marcia verso le prime posizioni.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che c’è la voglia di voltare pagina dopo l’ultima stagione. Una nuova era bianconera sta nascendo, puntando sulla linea verde e sulla voglia di regalare delle grandi soddisfazioni ad una tifoseria che non ha vissuto mesi facili.

Questa stagione è iniziata bene per la Juventus, che sta collezionando tanti risultati positivi ed è riuscita ad installarsi nelle posizioni che contano. Il sogno è quello di poter lottare fino alla fine per lo scudetto, ma è anche vero che ci sono squadre più attrezzate di quella di Allegri. La Juve non può essere certo considerata come la grande favorita per il tricolore, sarà d’obbligo riuscire quantomeno a centrare il quarto posto per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Magari anche a qualche innesto che arriverà dal mercato.

Juventus,

L’obiettivo della Juventus in queste prossime settimane sarà anche quello di riuscire a mettere nero su bianco alcuni rinnovi contrattuali. Il club torinese ha prolungato l’accordo con Gatti e mira a fare altrettanto con altri elementi della rosa che faranno parte della squadra del futuro.

❗❗ Juventus-#Fagioli, la prossima settimana firma sul nuovo contratto: stipendio a "scalare" per il centrocampista bianconero 📲🖊️ @MarcoGiordano6 https://t.co/gqCQzPhOwm — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 1, 2023

Tra questi c’è anche Fagioli. Il centrocampista è stato squalificato per sette mesi per il “caso scommesse” e dunque in questa stagione, di fatto, non si vedrà in campo. O quasi. La Juventus però crede fortemente in lui ed è per questo che intende presto rinnovargli il contratto. Come spiega calciomercato.it per lui è previsto un ingaggio “a salire” fino alla stagione 2027-28. Nell’ambito di un accordo che prevede diversi bonus, anche quello legato alle presenze una volta che si sarà chiusa questa parentesi della sua carriera.