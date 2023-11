Una wag da Serie A: trasparenze pericolose, è un uragano di curve

Serie A, la wag affila le armi e posta uno scatto ad altissima temperatura: pizzo e trasparenze binomio vincente.

Di wag supersexy potremmo elencarne a bizzeffe. Alcune sono più discrete e postano qualcosa solo di rado, mentre altre amano talmente tanto stare sotto i riflettori da pubblicare un contenuto nuovo al giorno, per la gioia di chi le segue su Instagram.

Una di loro, da qualche tempo a questa parte, è diventata particolarmente attiva sui social network. La sua gallery fotografica è piena zeppa di scatti molto sensuali e il suo numero di follower, di conseguenza, si gonfia di giorno in giorno. È fidanzata con un calciatore della Serie A, vale a dire Andrea Pinamonti del Sassuolo, ma ancor prima che una wag è, come si definisce lei, un’artista. Si divide tra Roma e Dubai ed è sempre in grado di regalarci delle foto mozzafiato che non fanno altro che confermare il suo incredibile sex appeal.

Il suo nome è Dasha Lapushka e fareste bene a seguire il suo profilo Instagram, se avete voglia di rifarvi un po’ gli occhi. Una bellezza smisurata e raffinata, per nulla volgare ed eccessiva. Di tanto in tanto, come potere vedere dalla foto in alto, si spinge un po’ più in là, ma senza mai risultare fuori luogo.

Serie A, lady Pinamonti è una bomba: i follower sono pazzi di lei

Dasha, manco a dirlo, è una modella. Il suo fisico statuario tradisce la sua professione ed è anche grazie al suo lavoro e all’esperienza che ha maturato nel settore che è in grado, ogni giorno, di produrre per il web dei contenuti così accattivanti.

Sa bene come posare, la splendida Lapushka, per sembrare sempre al top. E lo ha fatto anche in occasione dell’ultimo shooting, nell’ambito del quale lady Pinamonti sfoggia un outfit all’insegna delle trasparenze. Sotto il suo blazer oversize indossa una maglia di pizzo con degli oblò all’altezza del décolleté, mentre di sotto ha solo un paio di collant ricamati. E anch’essi, naturalmente, sfidano l’immaginazione.

Una regina d’eleganza e di sensualità che, manco a dirlo, ha fatto il pieno di like con queste foto così irresistibili. E beato Pinamonti…