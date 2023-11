Milinkovic Savic finalmente bianconero: lascia subito l’Arabia

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic finalmente bianconero? Adesso c’è la possibilità di lasciare già l’Arabia, i dettagli.

Il Newcastle sta attivamente cercando soluzioni per potenziare il suo centrocampo e, in questa ricerca, un nome di rilievo è emerso: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo le fonti, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PIF (Public Investment Fund), ha dato il via libera al club inglese per cercare rinforzi a gennaio, e il centrocampista serbo di 28 anni si è posizionato come un obiettivo chiave per i Magpies.

La necessità di rafforzare il centrocampo è diventata più urgente dopo la squalifica di Sandro Tonali, che ha costretto il tecnico degli inglesi a cercare alternative per colmare il vuoto lasciato dal giovane italiano. Nonostante l’obiettivo iniziale fosse quello di migliorare la difesa, la priorità ora è trovare un sostituto efficace per Tonali. Tuttavia, i vincoli finanziari e le preoccupazioni relative al fair play finanziario rappresentano sfide significative per il club.

Il sergente finalmente bianconero ma non alla Juventus

Date queste limitazioni di bilancio, il Newcastle sta esplorando l’opzione di un prestito a gennaio per il centrocampo, piuttosto che un trasferimento definitivo. Tra i nomi presi in considerazione ci sono giocatori di alto livello come Scott McTominay del Manchester United e altri centrocampisti legati al PIF, tra cui N’Golo Kante, Ruben Neves e appunto Sergej Milinkovic-Savic.

L’arrivo di Milinkovic-Savic potrebbe apportare solidità al centrocampo del Newcastle, un elemento chiave in diverse competizioni, compresa la prestigiosa Champions League. L’obiettivo del tecnico degli inglesi è quello di riportare la squadra in cima alla classifica e qualificarsi tra i primi quattro a fine stagione, e l’acquisizione di un giocatore di qualità a gennaio potrebbe rappresentare un passo importante verso questo ambizioso traguardo. Vedremo se questa operazione, alla fine, verrà già messa in porto proprio nel mercato invernale.