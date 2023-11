Taylor Mega, il compleanno è il suo ma il regalo lo fa lei ai follower: pazzesca in lingerie, visione da bollino rosso.

Chiamatela modella, chiamatela influencer, chiamatela webstar. In qualunque modo la chiamiate, così come cambiando l’ordine degli addendi la somma non cambia, il risultato è sempre lo stesso. Taylor Mega è esplosiva in qualsiasi versione si proponga e nessuno osi dire il contrario.

Il fatto che sia juventina, poi, la rende ancor più incredibilmente attraente. Il suo cuore batte per la Vecchia Signora da sempre e non ha mai perso occasione, l’ex gieffina, per urlare il suo amore ai microfoni dei vari salotti in cui è stata ospite. Qualche tempo fa ne aveva parlato anche in un’intervista rilasciata a Sportmediaset, nell’ambito della quale aveva confessato di avere un debole per la Juve e per un ex giocatore bianconero in particolare. C’era ancora Cristiano Ronaldo in squadra quando la Mega lo tirò in ballo, ammettendo di voler uscire a cena con lui e di ammirarlo. Non tanto per il suo fascino, quanto piuttosto perché “si allena duramente tutti i giorni”. “È il primo ad arrivare al campo – aveva aggiunto l’imprenditrice digitale – l’ultimo ad andarsene. Diciamo che mi piace molto per la sua dedizione allo sport e al lavoro”.

Sarebbero perfetti insieme, in effetti, dal momento che anche lei è patita di fitness al punto da avere dato vita, qualche tempo fa, ad una vera e propria community. Ha ideato un programma di allenamento in streaming che, manco a dirlo, ha riscosso un successo pazzesco.

Taylor Mega fa feste in lingerie: fan in estasi

Ed è stato acclamato tanto quanto il suo programma di fitness il video, “sconcertante”, che la regina dei social ha “regalato” nelle scorse ore ai suoi 2,8 milioni di follower. Un filmato che, state bene attenti, potrebbe farvi perdere la testa.

In occasione del suo compleanno (a proposito, tanti auguri Taylor!) l’influencer ha spento le candeline in diretta. Impossibile non notare che non indossa esattamente un abito da birthday girl, come pure ci saremmo aspettati da lei, ma un capo di lingerie molto, molto sexy.

Un babydoll per la precisione, color malva, che abbraccia le sue curve d’oro in maniera impeccabile. E il regalo, benché fosse la sua festa, lo ha fatto lei a noi.