La Juventus svaligia la Serie A: ne arrivano cinque in un colpo solo

La Juventus svaligia la Serie A, Giuntoli vuole sbizzarrirsi in vista delle prossime sessioni di mercato. E spuntano fuori altri due nomi.

Gennaio non è poi così lontano e la Juventus, che nell’ultima sessione di mercato è rimasta a guardare perché obbligata a far quadrare i conti, ha il dovere di non farsi trovare impreparata.

Cristiano Giuntoli, del resto, è stato arruolato proprio per questo motivo. Il responsabile dell’area sportiva bianconera, dopo l’ottimo lavoro svolto negli otto anni di Napoli e suggellato dalla vittoria dello storico terzo scudetto, è abituato a muoversi tra mille paletti. Nella città partenopea non aveva risorse illimitate. Eppure è riuscito a creare sempre delle squadre competitive, in grado di lottare per il tricolore. Da quando è a Torino non si è ancora potuto “sbizzarrire”: l’unico acquisto della Signora, la scorsa estate, è stato quello di Timothy Weah. L’ex esterno del Lille è arrivato addirittura prima che sbarcasse lo stesso Giuntoli, visto che la trattativa con il Napoli affinché il patron De Laurentiis si decidesse a liberarlo è durata settimane.

La Juventus svaligia la Serie A, bianconeri su Dorgu e Ferguson

Le prime operazioni targate Giuntoli le vedremo verosimilmente da gennaio in poi. La Juve ha bisogno di tamponare qualche falla, soprattutto a centrocampo.

Le assenze di Pogba e Fagioli, alle prese con i rispettivi casi (doping e scommesse) hanno reso ancora più corta la coperta in quella che è considerata la zona nevralgica del campo. Il direttore sportivo, tuttavia, sta lavorando anche in prospettiva. Secondo la Gazzetta dello Sport sulla sua lista campeggerebbero anche altri nomi oltre ai vari Samardzic, Colpani e Zielinski. La Juventus, infatti, continua a seguire con una certa attenzione anche Dorgu del Lecce e Ferguson del Bologna. Il danese è un difensore classe ’04 che è già finito nel mirino di diversi addetti ai lavori nonostante non sia un titolare. Non ha bisogno di presentazioni invece lo scozzese, un punto fermo dello scacchiere di Thiago Motta.