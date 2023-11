L’Arabia fa tremare la Juventus: prendono il fedelissimo di Allegri

L’Arabia fa tremare la Juventus: in prima pagina questa mattina si parla di un assalto a mezza Serie A. E c’è anche il fedelissimo di Allegri

La scorsa estate abbiamo visto quello che sono in grado di fare gli arabi: sono arrivati in Europa e si sono presi i migliori che ci sono. O almeno hanno provato a farlo. Di certo c’è una cosa: molti elementi che da queste parti ancora potevano dire davvero la loro, hanno deciso di andare a giocare lì. I soldi offerti erano tanti e nessuno se l’è sentita di rifiutare.

Possiamo sindacare su questa scelta – ma fosse capitata a noi, che cosa avremmo fatto? – e possiamo anche stare qui a dire che quel campionato non è allettante. Però sicuramente il livello lo hanno fatto alzare e non sembrano intenzionati a fermarsi in nessun modo. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, inoltre, parla di un interesse concreto da parte di quei club verso almeno quattro elementi, tra tecnici e calciatori, che giocano in Serie A. E tra questi c’è anche un pupillo di Massimiliano Allegri.

L’Arabia fa tremare la Juventus, vogliono Rabiot

Nonostante si vociferi di un incontro con la madre di Rabiot, che sappiamo ne gestisce gli interessi, il giornale spiega che il centrocampista francese è un elemento che da quelle parti piace. Insieme a Dybala e anche insieme a Sarri e Mourinho. Quattro uomini protagonisti del nostro campionato che sono lì, nel mirino di società che sotto il profilo economico possono offrire la luna.

E sappiamo benissimo come non sia per niente facile dire di no a certe cifre: lo abbiamo visto la scorsa estate, probabilmente lo vedremo a gennaio e anche la prossima, di estate. Spogliata la Serie A. Occhio, Juventus.