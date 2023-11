Rinvio Fiorentina-Juventus, richiesta UFFICIALE: “Pretendiamo rispetto”

Rinvio Fiorentina-Juventus, la partita in programma domenica sera tra viola e bianconeri potrebbe non essere disputata.

La sfida tra Fiorentina e Juventus, piatto forte della domenica di Serie A, potrebbe essere rinviata. Il devastante ciclone Ciaran nella scorsa notte si è abbattuto con tutta la sua violenza sull’hinterland fiorentino, provocando l’esondazione di fiumi e torrenti. I danni sono ingenti e purtroppo anche cinque persone hanno perso la vita.

Ciaran ha già colpito diverse zone della Toscana, tra cui Campi Bisenzio, piccolo centro alle porte di Firenze. Mancano ancora due giorni alla partita tra i viola e i bianconeri di Massimiliano Allegri ma le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Le piogge continueranno. Con il rischio che le esondazioni, compresa quella del fiume Arno, possano continuare e creare altri problemi. Al momento, tuttavia, il match si dovrebbe giocare regolarmente, anche se il sindaco di Firenze Nardella è stato più cauto. “Se dovesse piovere di nuovo nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili. Purtroppo le previsioni non sembrano buone”, ha detto nel pomeriggio ai giornalisti.

Rinvio Fiorentina-Juventus, la Fiesole: “Non si deve giocare”

Ha preso una posizione netta, invece, la Curva Fiesole, la tifoseria organizzata della Viola. In un comunicato pubblicato sui social, si chiede a gran voce il rinvio della partita.

“Una parte della nostra città è completamente in ginocchio – recita la nota – case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica, la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo. Pretendiamo rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall’acqua”.