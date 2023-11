Calciomercato Juventus, silurato dal Barcellona: offerta da 15 milioni di euro

Calciomercato Juventus, il Barcellona lo silura e c’è subito l’offerta da 15milioni di euro. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Non è una priorità, a quanto pare. Non lo è più almeno per il momento. Una situazione che ribalta quelle che sembravano delle certezze ormai acquisite e che cambia tutte le carte in tavola.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, molto informato sulle questioni del Barcellona, con l’arrivo di Deco nell’area tecnica il profilo di Arthur Vermeeren non viene preso in considerazione come è successo nel corso dei mesi scorsi. Un motivo che spingerà probabilmente le altre big europee che si sono messe sulle tracce del centrocampista dell’Anversa a fare un’offerta. Non dimentichiamo che lo stesso sarebbe entrato anche nel mirino della Juventus, ma a quanto pare, l’Arsenal, sarebbe pronto a mettere sul piatto un bel po’ di milioni di euro.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pronto al colpo

I Gunners, che dall’anno scorso hanno sensibilmente alzato il livello delle proprie prestazioni, potrebbero anticipare non solo la mossa dei catalani ma anche quella che la Juventus avrebbe potuto fare nei prossimi mesi.

Sempre secondo la fonte spagnola Arteta potrebbe mettere su piatto 15milioni di euro per il centrocampista andando così a chiudere l’operazione già nel prossimo mese di gennaio. Poi, forse, Vermeeren potrebbe rimanere in prestito all’Anversa, ma sono considerazione queste che verranno fatte in un secondo momento. Quello che è certo è che in una delle prossime sessioni di mercato saluterà il Belgio. E su questo nessuno ha davvero il mino dubbio.