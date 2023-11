Dal Milan alla Juventus: il doppio via libera è da Scudetto

Sognare in grande è lecito per i tifosi di una Juventus che vuole regalare una stagione da sogno ai propri supporters.

Ci apprestiamo a vivere gli ultimi due mesi dell’anno solare con i bianconeri che stanno pienamente mantenendo le attese della vigilia. La squadra di Allegri è nelle prime posizioni della graduatoria e l’obiettivo sarà quello di rimanerci fino alla fine.

Soltanto così si potrà pensare di agguantare un posto per la prossima edizione della Champions League. Torneo che garantisce degli androidi importanti da mettere a bilancio. Soldi che serviranno alla Juventus anche per portare a Torino dei nuovi giocatori in grado di migliorare la qualità dell’organico messo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. A gennaio dunque è lecito attendersi delle novità, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che proverà ad approfittare di eventuali occasioni che si presenteranno per rinforzare tutti i reparti di una Juve che vuole continuare a sognare.

Juventus, Samardzic e Kelly a gennaio per puntare in alto

La missione principale è ovviamente quella di trovare volti nuovi in mezzo al campo, dove la coperta è corta e Allegri ha bisogno al più presto di forze fresche. Ci sono tanti nomi che sono stati accostati alla Juve nell’ultimo periodo e continua ad esserci anche quello di Samardzic dell’Udinese.

La volontà dei friulani è quella di tenersi il centrocampista almeno fino alla fine della stagione, ma già a gennaio si potrebbe dare una accelerata alla trattativa. La Juventus però come spiega Tuttosport vuole puntellare pure la difesa. Per questo starebbe seguendo anche Lloyd Kelly, centrale mancino del Bournemouth. Che è seguito anche dal Milan e che a gennaio potrebbe arrivare per una cifra irrisoria. Il suo contratto con il club inglese è infatti in scadenza, dunque a giugno potrebbe essere poi preso a parametro zero. Se la trattativa sarà anticipata il Bournemouth non potrà avere delle richieste esose.