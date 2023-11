Cristina Rescigni come JLo: il look spaziale manda in orbita i follower

Cristina Rescigni torna in consolle e lascia di sasso tutti quanti: la tifosa juventina non è mai stata più sexy di così.

Il popolo dei social la conosce, già da parecchio tempo, come Christy Swan. Non è questo, naturalmente, il suo nome di battesimo, essendo lei un’italiana doc dalla palese bellezza mediterranea. Nella realtà si chiama Cristina Rescigni ed è nota per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive.

Innanzitutto è stata, per ovvie ragioni, nella scuderia delle tentatrici che cercano di mettere a dura prova i fidanzati che partecipano a Temptation Island. E siamo certi che ben più di un ragazzo avrà vacillato, dinanzi alle sue curve esplosive. È poi un’influencer, nonché una dj molto seguita che gira in lungo e in largo portando la sua musica e i suoi remix di qua e di là. Ma c’è un’altra cosa ancora, sul suo conto, che vi farà piacere sapere. Già, perché la splendida Cristina è anche una tifosa della Juventus, tra le più accanite che ci siano in giro, addirittura. E questo, consentitecelo, è senza ombra di dubbio un punto a suo favore.

“Se a una donna piace il calcio – ha detto lei stessa qualche tempo fa – è come il gol in trasferta, vale doppio”. E ha ragione, ragione da vendere la sensualissima dj, che non a caso ha visto incrementare la sua popolarità proprio una volta diffusasi la notizia della simpatia che nutre nei confronti della Vecchia Signora.

Cristina Rescigni supersexy in consolle: un outfit da guinness

Indipendentemente dal colore della sua fede, resta il fatto che l’ex tentatrice di Canale 5 sia a dir poco esplosiva. Qualche giorno fa, in occasione di una serata in consolle in Calabria, ha postato uno scatto che, nel caso ci fosse bisogno di ulteriori conferme, non fa altro che comprovare quanto appena detto.

Christy Swan indossa un completo che strizza l’occhio allo stile latino di Jennifer Lopez, composto da un top-reggiseno all’americana e da una gonna pareo dallo spacco profondissimo. Il tutto tempestato di glitter all over, tanto per brillare un po’ di più e per lasciar secchi gli ignari spettatori che saranno rimasti estasiati da cotanta bellezza bianconera.