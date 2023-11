La Juventus cede Arthur a titolo definitivo: scenario ribaltato

Arthur Melo non tornerà alla Juventus a fine stagione: i bianconeri lo cedono a titolo definitivo ma un nuovo attore potrebbe complicare i piani della Fiorentina

La Juventus ritrova Arthur Melo, questa volta da avversario, per la prima volta da quando il brasiliano milita in Serie A.

Arthur Melo sta trovando la sua dimensione a Firenze dove sembra aver trovato la squadra giusta in cui tornare a esprimersi ad alti livelli. Dopo la parentesi in prestito decisamente deludente al Liverpool, la Juventus ha deciso di puntare ancora su Locatelli, rinunciando alle geometrie del centrocampista brasiliano. La Fiorentina ha creduto nelle qualità di Arthur convincendolo a sposare il progetto costruito da Rocco Commisso. In questa prima parte di campionato l’ex Barcellona ha dato la sensazione di poter recitare un ruolo di primo piano in Serie A e Vincenzo Italiano sta riuscendo a garantirgli quella continuità che nelle ultime stagioni gli era mancata. La società toscano sta facendo delle attente valutazioni soprattutto in merito alla possibilità di riscattare Arthur a titolo definitivo. Il suo riscatto è fissato a 20 milioni di euro ma le premesse di questa prima parte di stagione lascia ben sperare sulla buona riuscita dell’affare.

Juventus, Fiorentina vogliosa di riscattare Arthur: spunta il Valencia

La Fiorentina, però, vorrebbe trovare un punto d’incontro con la Juventus, provando ad abbassare il prezzo del riscatto di Arthur.

La Vecchia Signora continua a guardarsi intorno proprio in ottica centrocampo, nella speranza che si presenti qualche occasione sul mercato da poter cogliere già da gennaio. Secondo i rumors provenienti dalla Spagna, Arthur sarebbe nel mirino del Valencia che potrebbe complicare i piani della Fiorentina. L’allenatore Ruben Baraja avrebbe esplicitamente richiesto il centrocampista brasiliano alla dirigenza del club spagnolo che potrebbe presto bussare alla porta della Juventus. A quel punto sarebbe la dirigenza bianconera a dover decidere che strada prendere. Al momento la Fiorentina sembra avanti ma i rumors sul possibile inserimento del Valencia avrebbero tutte le credenziali per ribaltare lo scenario sul futuro dell’ex Gremio.