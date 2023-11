Giuntoli chiude il caso Kean: “Non ce n’è bisogno”

Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre-partita di Juventus-Fiorentina, chiarendo il caso Kean

Il direttore dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match di Serie A dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus.

Una partita molto sentita per Giuntoli, da fiorentino di nascita, ma che allo stesso tempo stimola molto l’ex direttore sportivo del Napoli. Di seguito le parole del ds bianconero: “Intanto volevo rappresentare la nostra vicinanza alle famiglie alluvionate, siamo molto dispiaciuti e gli siamo vicini. Emozionato nell’affrontare la Fiorentina? Sicuramente è una grande emozione da parte mia, in particolare vivere questa partita. Naturalmente, però, pensiamo al campo, a fare una grande partita e a lottare su ogni pallone”.

Juventus, Giuntoli sul caso Kean: “C’è grande serenità, il mister ha fiducia in lui”

Giuntoli ha proseguito, chiarendo il cammino della Juventus e le ambizioni del club bianconero.

Alla domanda se la Juve sia proiettata verso il primo posto occupato dall’Inter, Giuntoli ha risposto così: “Noi ci guardiamo indietro e puntiamo al quarto posto, sarebbe importante fare punti per mantenre un distacco dalle avversarie che ci stanno dietro”. Poi ha anche chiarito la situazione legata a Moise Kean: “Confronto con Kean? Non c’è stato bisogno. Il ragazzo è uscito dispiaciuto ma subito dopo ha esultato con i suoi compagni. C’è grande serenità, il mister gli sta dando fiducia e oggi ne è la conferma“. Sarà infatti proprio il centravanti ex Paris Saint-Germain ad affiancare Federico Chiesa al centro dell’attacco nel match del Franchi contro la Fiorentina. Allegri sta dando continuità all’attaccante italiano che sta rispondendo con segnali molto positivi, soprattutto dal punto di vista della voglia di terminare. Oggi è stato preferito a Dusan Vlahovic, a conferma della soddisfazione del suo allenatore per quanto sta dimostrando sul campo.

Nel pre-partita la giornalista di DAZN Federica Zille ha, invece, regalato qualche curiosità su Federico Chiesa e sull’accoglienza del pubblico viola ai giocatori bianconeri: “Chiesa non ha mai giocato qui al Franchi da avversario. La prima di fronte al suo ex pubblico, l’ultima volta che ha giocato qui era il 2 ottobre del 2020. L’accoglienza per la Juventus, nonostante i tanti posti vuoti, non è stata bella, con i tifosi che si sono accaniti anche contro Giuntoli. I calciatori stanno valutando la forza del vento, sulle conclusioni dalla distanza può essere un’arma in più”.