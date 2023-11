Doppio innesto ufficiale: arriva il comunicato della Juventus che ormai apre una nuova era. Ecco quello che scrive il club piemontese

Da adesso in poi entrano ufficialmente in Prima Squadra. Sì, non ci sono più dubbi e rimarranno solo ed esclusivamente agli ordini di Massimiliano Allegri, decisivo in questa scelta.

La Juventus, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha deciso di fare chiarezza su Huijsen e Yildiz, due elementi classe 2005 che hanno debuttato in Serie A e che da adesso in poi possono sentirsi juventini fino al midollo.

“Dean Huijsen e Kenan Yildiz, da oggi, martedì 7 novembre 2023, fanno parte della Prima Squadra della Juventus. Per entrambi, che già gravitano intorno alla Prima Squadra da tempo, il punto d’arrivo di un percorso iniziato con la maglia dell’Under 19 bianconera e proseguito con la Next Gen. Per Yildiz, che nel frattempo ha trovato l’esordio anche con la Nazionale Maggiore della Turchia, sono già cinque le presenze in Serie A quest’anno”. Questo il comunicato del club bianconero, che spiega inoltre che nessun’altra società italiana in questa stagione, nella massima serie, ha fatto debuttare due ragazzi così giovani.