Zidane nel destino: la Juventus pesca il nuovo 10 in Ligue 1

Zidane nel destino, l’attaccante ha sempre meno spazio: oltre ai bianconeri su di lui ci sono anche due club di Premier League.

Roberto Mancini, quando ancora rivestiva il ruolo di commissario tecnico della nazionale azzurra, un tentativo l’aveva fatto. Lo scorso aprile, mentre era “a caccia” di nuovi oriundi da arruolare per un’Italia sempre più povera di talenti puri, nella sua lista era finito anche Rayan Cherki, giovane attaccante cresciuto nelle giovanili del Lione.

Il centravanti dei Gones utilizza il cognome della madre, di origini algerine, ma sua nonna paterna era arrivata da giovanissima in Francia dalla Puglia. Per via di questo, seppur lontano, legame con l’Italia, dunque, Cherki potrebbe ottenere facilmente il passaporto italiano. Dalla scorsa primavera, tuttavia, molte cose sono cambiate. Mancini non è più l’allenatore della nazionale: in estate si è dimesso, accettando l’offerta faraonica dell’Arabia Saudita, ed al suo posto è arrivato Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli sembra considerare meno gli oriundi, motivo per cui non si è più parlato di Cherki in chiave azzurra.

Zidane nel destino, Juventus in fila per l'”oriundo” Cherki

Il nativo di Pusignan, in patria più volte paragonato a Zinedine Zidane per alcune movenze simili a quelle dell’ex fantasista di Juventus e Real Madrid, continua dunque ad attendere la chiamata di Didier Deschamps.

Improbabile, però, che arrivi in tempi brevi. Cherki, infatti, è una delle grandi delusioni di un Lione che giace desolatamente all’ultimo posto in classifica dopo 10 giornate di Ligue 1 (con una partita da recuperare). Dieci presenze e nessun gol per lui, poco coinvolto anche dal nuovo allenatore Fabio Grosso. Questa potrebbe essere quindi l’ultima stagione del diciannovenne in Francia. Secondo il media britannico Football Insider, lo seguono con grande interesse sia la Juventus che due club inglesi, il Manchester United e il Newcastle, pronte – a quanto pare – a sferrare l’attacco decisivo già a gennaio.