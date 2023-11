Ha vinto Giuntoli: sì alla Juventus, ecco il dopo Pogba

Sì a Giuntoli, ecco come arriva l’erede di Pogba: un colpo da sogno direttamente dal campionato più importante: i dettagli.

La Juventus ha compiuto un passo importante nella trattativa per il centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips. Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, accompagnato dal suo staff, è stato a Londra per incontrare i vertici del club inglese e discutere della possibile cessione del giocatore.

Il Manchester City ha espresso la sua disponibilità a trattare la cessione di Phillips. Phillips è un giocatore che piace molto alla Juventus, che lo vede come il sostituto ideale di Paul Pogba, fuori per i problemi ben noti di doping. Il centrocampista inglese è un giocatore di grande qualità, forte fisicamente e dotato di un buon senso tattico.

Phillips come erede di Pogba: c’è il sì del City

La Juventus dovrà ora convincere il Manchester City a cedere Phillips a una cifra vantaggiosa. I Citizens hanno pagato 49 milioni di sterline per il giocatore nel 2022, ma sono disposti a cederlo per una cifra inferiore. La trattativa tra Juventus e Manchester City per Phillips è destinata a tenere banco nelle prossime settimane. La Juventus vuole rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione e Phillips è il profilo ideale per farlo.

Certamnete, adesso, l’inglese rappresenta quell’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire a nessun costo. Rimaniamo, dunque, in attesa per ulteriori novità in merito, ma, certamente, ora, il vantaggio di arrivare ad un campione in ascesa potrebbe essere davvero importante per la dirigenza bianconera. Come ricordiamo, oltre alla giovane età, Phillips vanta anche presenze importanti nella nazionale maggiore e che, quindi, gli danno già quell’esperienza necessaria per fare la differenza in ogni competizione e puntare all’obiettivo che proprio la sua attuale squadra ha ottenuto nella precedente stagione, la Champions League. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito.