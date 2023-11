Ivana Knoll, pizzo birichino: esplosione di curve in diretta sui social

Ivana Knoll, la tuta di pizzo non lascia alcuno spazio all’immaginazione: le sue curve hanno catalizzato l’attenzione dei follower.

C’è chi ama la pallavolo e chi il golf. C’è chi è appassionato di baseball e chi, invece, ha un debole per la F1. E poi c’è lei, che ha una passione sconfinata per il calcio e, più precisamente, per la nazionale croata. Quella per la quale abbiamo visto essere disposta a tutto, nel vero senso della parola.

Già, perché in pochi avrebbe fatto quello che ha fatto Ivana Knoll lo scorso anno, quando ha affrontato a muso duro le leggi del Qatar e continuato a sfoggiare con estrema disinvoltura, nonostante i rischi cui andava incontro, gli abiti succinti che tanto le piacciono. Non lo faceva tanto per. Dietro i suoi sublimi vestitini si nascondeva, infatti, un messaggio ben preciso. Voleva che tutto il mondo e soprattutto i suoi giocatori del quale sapessero che lei era lì per vederli trionfare ai Mondiali e che niente e nessuno avrebbe mai potuto mettere un freno alla sua voglia di tifare Croazia.

Ora non la si vede con indosso look a scacchi bianchi e rossi da un po’, ma va da sé che la sua fede sia ancor lì. È troppo forte perché la possa perdere così, da un giorno all’altro. Solo che, da qualche tempo a questa parte, la tifosa più sexy del mondo sta sperimentando qualcosa di nuovo. Dei look ancor più audaci che, manco a dirlo, fanno venir giù ogni volta i social network.

Ivana Knoll, la sexy tifosa punta tutto sulle trasparenze: che spettacolo

Prendiamo l’ultimo reel su Instagram, per esempio. Quello in cui Ivana Knoll indossa una tutina supersexy e molto provocante che è fatta, pensate un po’, solo ed esclusivamente di pizzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Knöll (@knolldoll)

Non sarà il massimo in termini di comfort, ma a livello di resa siamo veramente su un altro pianeta. Dire che si veda tutto sarebbe estremamente riduttivo, visto che le trasparenze sono il punto forte del suo look e che le sue curve magnetiche sono in primissimo piano.

Uno spettacolo a luci rosse che ha fatto sognare il popolo del web a occhi aperti e che ha confermato, qualora ve ne fosse bisogno, un’ipotesi oggettivamente incontrovertibile: Ivana è una bomba, qualunque cosa indossi e in qualunque modo posi.