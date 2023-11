Giuntoli ne porta tre alla Juventus: nuovo ribaltone dirigenziale

Sono grandi le ambizioni di una Juventus che nella prossima partita di serie A vuole continuare a raccogliere punti preziosi per alimentare i propri sogni.

Riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League e il traguardo minimo che la squadra intende raggiungere nel corso di questa stagione. Troppo importante poter partecipare alla competizione europea, non solo per motivi sportivi ma anche economici.

C’è poi un altro grande sogno da inseguire ed è quello della conquista di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Un obiettivo ambizioso che andrà inseguito settimana dopo settimana. La Juventus non è certo la squadra maggiormente favorita per il tricolore ma finora la formazione di Allegri ha dimostrato di poter reggere il passo delle migliori della classe. I tifosi non vogliono smettere di sognare e per questo motivo chiedono al club anche degli sforzi nel prossimo calciomercato di gennaio per far sì che la rosa bianconero possa essere sempre più competitiva.

Juventus, Giuntoli vuole tre fiducia di estrema fiducia

Giuntoli però non sta lavorando soltanto per migliorare la rosa della Juventus, ma anche per completare la nuova struttura dirigenziale. Porre le basi per un futuro roseo è fondamentale se si vogliono centrare dei grandi traguardi.

Ecco perché il direttore sportivo sta spingendo per avere accanto, come spiega calciomercato.com, figure di sua fiducia. Sarebbe quasi fatta per Giuseppe Pompilio, attuale vice diesse del Napoli. Che non sarebbe però il solo volto nuovo visto che nello staff potrebbe entrare anche Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa. Da scegliere invece un’altra figura per completare l’assetto. In ballottaggio per un posto alla Juve ci sarebbero Matteo Scala e Giancarlo Romairone. Una società dunque che non vuole lasciare nulla al caso, soltanto così si potrà sognare in grande.