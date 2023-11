Georgina si scalda e Instagram va a fuoco: mai visto niente del genere

Georgina in sala cardio è uno spettacolo per gli occhi: lato B a favore di cam, fioccano i cuori e i commenti.

A volte lo si fa in accezione positiva, altre un po’ meno. Sta di fatto che qualunque cosa faccia, qualunque cosa dica, qualunque cosa indossi e in qualunque modo si comporti, Georgina Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione. Che lo voglia o meno, si parla di lei ogni giorno.

Nelle ultime ore, a dimostrazione di quanto diciamo, è stata coinvolta in una vera e propria shitstorm. Non perché abbia fatto qualcosa di male, ma perché il tribunale dei social ha improvvisamente sentenziato che il suo ultimo look non era assolutamente all’altezza del suo status. L’outfit incriminato è quello, griffatissimo, che la dolce metà di Cristiano Ronaldo sfoggiava in uno scatto sui social pubblicato qualche giorno fa. Indossava dei jeans, una giacca di Gucci, una borsa di vernice che possiamo solo immaginare quanto le sia costata e un paio di mocassini, anch’essi firmati, con plateau e tacco vertiginosissimi.

Nulla di trascendentale, insomma, ma tanto è bastato perché venisse tacciata di non avere il benché minimo gusto in fatto di stile. “Dovrebbe imparare a vestire alla moda – ha osservato uno dei tanti utenti di Instagram che ha sentito l’esigenza di dire la sua sul look di Georgina – Questi colori non si abbinano per niente, specialmente con i jeans”. “Sei una ragazza fortunata – gli ha fatto eco un altro hater – ma senza stile”.

Georgina in sala cardio è uno spettacolo per gli occhi: lato B da guinness

Siete curiosi di sapere come abbia reagito lady Ronaldo a queste critiche? In nessun modo, come al solito. È talmente abituata a queste tempeste, la compagna di CR7, che questi commenti le avranno fatto il solletico. E non le avranno fatto cambiare idea, questo è poco ma sicuro, in fatto di moda.

Non le hanno fatto passare neanche la voglia di postare contenuti, visto che qualche ora fa è tornata su Instagram con una storia deliziosa che ci ha fatto dimenticare in un attimo quanto accaduto. Perché nessuno, ammettiamolo, ha mai visto un lato B così.

La splendida Georgina, sempre attenta al fisico e alla dieta, si sta scaldando sull’ellittica e indossa un completo sportivo molto stretch che ben si sposa con le sue curve da sballo. Ammicca all’obiettivo e nel frattempo brucia grassi. E incenerisce con lo sguardo, o almeno così ci è parso, quanti hanno osato prendersi gioco di lei. Esibendo, nel mentre, che male non fa mai, il suo fondoschiena di marmo a favore di cam,